Le tuyau de la semaine: Royal Vopak

Le plus grand fournisseur indépendant de citernes au monde signe un quatrième trimestre mitigé, mais se trouve à l’aube d’une période plus faste. L’action est (trop) bon marché et recèle un net potentiel de redressement.

L’action Royal Vopak a surperformé l’indice AEX de 8% en 2022, voire de plus de 10% si l’on inclut les dividendes. Sur cinq ans toutefois, elle affiche une performance inférieure de 60% à celle de son indice de référence. Le groupe néerlandais est le plus grand fournisseur indépendant de citernes au monde. Il est spécialisé dans le stockage et la manutention de produits chimiques liquides en vrac, de gaz et de produits pétroliers. Ses terminaux sont situés dans des endroits stratégiques, le long des principales voies maritimes. Sans surprise, les principaux clients de Vopak sont issus de l’industrie chimique et pétrolière.

Selon nous, le groupe se trouve à l’aube d’une période plus faste, pour quatre raisons. Tout d’abord, du fait de l’embargo sur le pétrole russe, l’Europe a dû diversifier ses approvisionnements. L’or noir vient de plus loin, ce qui accroît les besoins de stockage; les escales à Rotterdam, depuis l’Extrême-Orient, sont appelées à se multiplier. Deuxièmement, après une diminution du nombre de contrats signés depuis 2021, il y a de nouveau une marge d’expansion, surtout après 2023, même si la direction, soucieuse de garder le bilan à l’équilibre, reste prudente. Troisièmement, le gaz naturel liquéfié (GNL) a de beaux jours devant lui, tant à court terme (hausse de la demande) qu’à moyen terme (volonté politique de réduire la dépendance à l’égard du gaz russe et d’accroître les capacités de traitement du GNL). Enfin, les produits chimiques résistent bien et la tendance devrait se poursuivre, sauf dans le scénario d’une récession très marquée. Les perspectives sont donc favorables pour l’expansion du groupe à Caojing et le lancement d’une activité à Huizhou, même s’il faudra attendre 2024 ou 2025 pour que les effets positifs se ressentent dans les chiffres.

Vopak a dégagé un chiffre d’affaires (CA) de 355 millions d’euros au quatrième trimestre de 2022 (+13% sur un an) et 1,367 milliard d’euros sur l’exercice (+11,3% sur un an). Le cash-flow opérationnel (Ebitda) sous-jacent de 2022 s’élève à 887,2 millions d’euros, un chiffre en hausse de 7,3% sur un an, mais tout de même décevant, dans la mesure où il augmente moins vite que le CA et que la marge d’Ebitda se contracte. Les résultats sont, cela dit, globalement en ligne avec les attentes. Le taux d’utilisation des capacités a progressé de 84% au premier trimestre à 90% au quatrième. La demande de stockage de produits chimiques a été excellente, celle de pétrole a bien progressé et celle de GNL a été bonne.

Le bénéfice sous-jacent s’est élevé à 2,35 euros en 2022 (le consensus attendait 2,46 euros, la direction, 2,40 euros). Vopak a cependant indiqué vouloir relever le dividende, de 1,25 à 1,30 euro brut par action au titre de 2022. Pour 2023, la direction table sur un Ebitda sous-jacent de 910 à 950 millions d’euros; le consensus attendait jusqu’alors 912 millions d’euros. Pour la première moitié de l’année, le groupe s’attend à bénéficier des mêmes tendances favorables qu’au second semestre de 2022. Il fonde beaucoup d’espoir sur le redressement de la Chine, car la région Chine et Asie du Nord a beaucoup moins contribué que de coutume au CA et à l’Ebitda l’an dernier.

Conclusion

Malgré sa récente appréciation, l’action Vopak est loin d’être un chouchou des investisseurs. Or, avec un ratio cours/bénéfice attendu de 11 en 2022, un rendement du dividende de 4,1% et un ratio valeur de l’entreprise (EV)/Ebitda inférieur à 7, elle est encore (trop) bon marché et recèle un beau potentiel de redressement.

Conseil: acheter

Risque: moyen

Rating: 1B

Cours: 32,11 euros

Ticker: VPK NA

Code ISIN: NL0009432491

Marché: Amsterdam

Capit. boursière: 4,04 milliards EUR

C/B 2022: 13,5

C/B attendu 2023: 11

Perf. cours depuis 12 mois: +17%

Perf. cours depuis le 01/01: +16%

Rendement du dividende: 4,1%