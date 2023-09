DEME n’impressionne guère avec ses semestriels

Les effets de change ont amputé le bénéfice, malgré la hausse du chiffre d’affaires. l’action s’approche du plus bas niveau jamais atteint depuis la scission de CFE, mais la valorisation est intéressante et le carnet de commandes, bien rempli.

Alors que le chiffre d’affaires (CA) bondissait de 14%, à 1,48 milliard d’euros, en un an, le bénéfice net chutait à 30,2 millions d’euros (-24%) – sous le poids, certes, surtout, des effets de change. Le flux de trésorerie d’exploitation (Ebitda) a progressé de 16%, à 221,9 millions, et la marge d’Ebitda, de 20 points de base, à 15%. Le CA de Dragage & Infrastructure s’est établi à 716,2 millions (-4%), tandis que malgré l’intensité des travaux de maintenance de la flotte, l’Ebitda augmentait de 8%, à 102,1 millions (marge d’Ebitda passée de 12,7% à 14,3%). Le carnet de commandes affiche 3,44 milliards d’euros (+27%).

Le CA de l’Energie offshore s’est établi à 657,8 millions (+40%), mais la marge d’Ebitda est tombée de 21,3% à 12%; des pertes ont été enregistrées aux Etats-Unis et à Taïwan et la préparation de la flotte à de nouveaux projets a pesé sur les taux d’utilisation des capacités. A 3,9 milliards d’euros (+49%), le carnet de commandes flambe. Le petit pôle Environnement a réalisé un CA de 143,3 millions (+58%) et une marge d’Ebitda de 22,6% (13,5% en 2022), grâce en partie à un effet ponctuel aux Pays-Bas.

Le carnet de commandes total est passé de 5,62 à 7,65 milliards d’euros en 12 mois (+36%; +24% sur six mois), un record. DEME continuant dès lors d’investir dans sa flotte, sa dette nette s’est alourdie plus que prévu (+25%, à 715,2 millions, soit 1,4 fois l’Ebitda). La hausse du CA prévisionnel en rythme annuel et la stabilité de la marge d’Ebitda (17,9% en 2022) ont été confirmées.

Conclusion

Après ce semestre décevant, l’action s’approche du plus bas niveau jamais atteint depuis la scission de CFE, en 2022. Vu son carnet de commandes et sa valorisation, à 20,7 fois le bénéfice et à une valeur de l’actif économique (EV) de 7 fois l’Ebitda escomptés pour 2023, nous recommandons toujours d’acheter.

Conseil: acheter

Risque: moyen

Rating: 1B

Cours: 107,4 euros

Ticker: DEME BB

Code ISIN: BE0974413453

Marché: Euronext Bruxelles

Capit. boursière: 2,75 milliards EUR

C/B 2022: 24

C/B attendu 2023: 21

Perf. cours sur 12 mois: -2%

Perf. cours depuis le 01/01: -14%

Rendement du dividende: 1,4%