Bientôt 550 millions de liquidités pour Ackermans & van Haaren

Les plus-values réalisées sur les diverses cessions ont non seulement permis au holding de clore l’exercice sur des résultats exceptionnellement élevés, mais aussi de disposer d’un épais matelas de près de 500 millions d’euros en liquide, un chiffre que la vente, annoncée cette année, de la participation dans Telemond portera bientôt à 550 millions d’euros.

Pour la société de portefeuille anversoise, 2022 a été marquée par l’entrée en Bourse de DEME, sa principale participation. DEME, qui relève du pôle Marine Engineering & Contracting, est désormais scindée de CFE. Bien que ses bénéfices n’aient pas vraiment progressé au même rythme que son chiffre d’affaires, l’évolution de ses gains avait fait l’objet au premier semestre d’une communication clairement trop prudente. Le bénéfice opérationnel (Ebit) de DEME a atteint 155 millions d’euros, pour 132,5 millions escomptés (marge d’Ebit: 5,8%), celui de CFE, 43,8 millions d’euros (43,6 millions; 3,75%). Mais l’on retiendra surtout l’explosion des carnets de commandes de chacune de ces deux entreprises, dont nous reparlerons ultérieurement.

Ackermans & van Haaren est également active dans le segment de la banque privée (Delen Private Bank et Banque J. Van Breda), son plus grand facteur de stabilité et pourvoyeur de résultats depuis des années. C’est resté le cas en 2022, malgré la turbulence des marchés financiers. Le recul de 183,1 à 180,1 millions d’euros du résultat net est bien moins marqué que prévu et cette division continue à assurer un peu plus de la moitié des résultats des activités clés. Certes, malgré un afflux de 4,56 milliards d’euros brut, les actifs gérés ont chuté de 63,9 milliards d’euros fin 2021 (un record) à 57,7 milliards fin 2022, mais c’est bien mieux que les 54,1 milliards enregistrés en 2020 et mieux que la moyenne du marché.

Le segment Immobilier et soins aux personnes âgées bouge beaucoup dernièrement. Leasinvest-Extensa, le projet de fusion avec Nextensa, a été porté sur les fonts baptismaux en 2021. La juste valeur du portefeuille immobilier de Nextensa (58,5% AvH) s’élevait à 1,3 milliard d’euros fin 2022, contre 1,4 milliard un an plus tôt. La contribution de Nextensa au résultat consolidé est passée de 38,6 millions en 2021 à 42,5 millions en 2022. La vente du spécialiste des soins de qualité aux personnes âgées Anima Care (91,8% AvH) à l’assureur AG a rapporté 308 millions d’euros, soit une plus-value de 237 millions. La division Energie et Matières premières continue à profiter des excellents résultats de SIPEF (lire ici), auquel les prix atteints par l’huile de palme ont permis de battre des records. La contribution de SIPEF au résultat consolidé est dès lors passée de 27,7 à 36,9 millions d’euros sur une base annuelle. Au sein du pôle Growth Capital (capital-investissement), la vente, annoncée cette année, de la participation de 30% dans Manuchar a généré un revenu de 159 millions d’euros en liquide (plus-value: 97 millions). Ces cessions ont fait bondir le bénéfice net de 406,8 millions d’euros en 2021 au chiffre record de 708,7 millions d’euros (+74,2%), soit 21,37 euros par action. Le dividende est porté de2,75 à 3,10 euros brut par action (+13%).

Conclusion

Les plus-values ont non seulement permis au holding de clore l’exercice sur des résultats exceptionnellement élevés, mais aussi de disposer d’un épais matelas de près de 500 millions d’euros en liquide, un chiffre que la cession, annoncée depuis, de la participation (50%) dans Telemond portera bientôt à 550 millions. Ce qui permet aux nouveaux co-CEO John-Eric Bertrand et Piet Dejonghe de se mettre en quête d’opportunités d’investissement. L’action, qui avait évolué l’an passé au rythme de l’indice Bel 20, est à la traîne depuis janvier, sans raison apparente. Nous continuons donc à recommander d’acheter.

Conseil: acheter

Risque: faible

Rating: 1A

Cours: 160,90 euros

Ticker: ACKB BB

Code ISIN: BE0003764785

Marché: Euronext Bruxelles

Capit. boursière: 5,39 milliards EUR

C/B 2022: 7,50

C/B attendu 2023: 11,5

Perf. cours sur 12 mois: -2%

Perf. cours depuis le 01/01: +1%

Rendement du dividende: 1,9%