Les records pleuvent pour SIPEF

Le chiffre d’affaires du groupe anversois dépasse pour la première fois le seuil magique de 500 millions de dollars, la production, celui des 400.000 tonnes. L’action reste cependant sous-valorisée.

L’année 2022 a été excellente pour SIPEF. Le chiffre d’affaires (CA) du groupe anversois dépasse pour la première fois le seuil magique de 500 millions de dollars, pour s’établir à 527,5 millions de dollars. La production d’huile de palme a augmenté de 5,1% (attentes: +4%) sur un an, dépassant pour la première fois aussi les 400.000 tonnes (403.927 tonnes précisément), grâce à un excellent quatrième trimestre (101.605 tonnes produites; +9,8% sur un an). SIPEF a récolté sur ses propres palmiers 5,1% de fruits en plus, à 344.667 tonnes; sur l’exercice, la hausse atteint 4,2%, à 1,44 million de tonnes.

Les achats de fruits auprès de tiers, principalement en Papouasie-Nouvelle-Guinée, ont progressé de 19,5%, à 83.941 tonnes, au quatrième trimestre, et de 13% sur un an (308.390 tonnes). Le taux d’extraction, soit la quantité d’huile extraite d’une tonne de fruits, est resté élevé, à 24,2% au quatrième trimestre et 24% sur l’année. Le rendement par hectare s’établit donc à 5,3 tonnes, comme de coutume bien supérieur à la moyenne du secteur (4,1 tonnes). La Papouasie-Nouvelle-Guinée a apporté 166.641 tonnes, soit 8,8% de plus qu’en 2021. Le taux d’extraction y reste le plus élevé de toutes les plantations de SIPEF, à 25,3% (25,6% en 2021).

En Indonésie, la production annuelle a augmenté de 2,7%, à 237.286 tonnes. Les plantations du sud de Sumatra (Musi Rawas, Dendymarker), toujours moteurs de croissance du groupe, ont produit 37.742 tonnes d’huile de palme (+53,8% sur un an). Depuis l’été, l’usine de transformation de Dendymarker est passée de 20 à 60 tonnes traitées par heure et la construction d’un deuxième moulin a débuté à Musi Rawas. La contribution de la production du nord de Sumatra a augmenté de 1,3%, à 112.927 tonnes. La hausse de 2,7% à Tolan Tiga (70.507 tonnes) a été en partie gommée par le recul de 0,9% à UMW (42.420 tonnes). A Agro Muko, l’amélioration au deuxième semestre n’a pas empêché un recul de 8,8% sur un an, à 86.617 tonnes.

En 2022, SIPEF a vendu sa production à un prix moyen de 996 dollars par tonne, contre 807 dollars en 2021 (+23,4%). Le CA issu de l’huile de palme a donc augmenté de 30,2% et le bénéfice brut, de 33%, à 221,2 millions de dollars. Le bénéfice net récurrent part du groupe atteint 108,2 millions de dollars (+30,7%); le précédent record (84,9 millions de dollars) date de 2011. Avec un ratio de distribution de 30%, le dividende brut passe de 2 à 3 euros par action. Grâce aux abondants cash-flows, la trésorerie nette était, pour la première fois depuis 2012, positive (122.000 dollars) au 31 décembre. Deux ans plus tôt, la dette nette atteignait encore 151,2 millions de dollars (49,2 millions de dollars fin 2021).

Le groupe, qui vise à produire 580.000 tonnes d’ici 2030, va investir massivement cette année, où il s’attend à voir la production progresser de 5%, malgré de premiers mois plus calmes. Vingt-sept pour cent de la production attendue pour l’exercice a déjà trouvé preneur à 1.004 dollars la tonne; l’an dernier à la même époque, les chiffres respectifs étaient de 33% et 1.185 dollars.

Conclusion

L’action SIPEF a bien réagi aux résultats annuels. Elle reste toutefois sous-valorisée, à 7.900 dollars environ par hectare planté et 0,85 fois la valeur comptable. Le bilan assaini du groupe, associé à l’important programme d’investissements dans le sud de Sumatra, permettra une politique de dividendes plus généreuse dans les années à venir. Le cours devrait repartir vers 70 euros au cours des 12 prochains mois.

Conseil: acheter

Risque: moyen

Rating: 1B

Cours: 61,0 euros

Ticker: SIP BB

Code ISIN: BE0003898187

Marché: Euronext Bruxelles

Capit. boursière: 645,3 millions EUR

C/B 2022: 6,5

C/B attendu 2023: 11

Perf. cours sur 12 mois: +1%

Perf. cours depuis le 01/01: +2,5%

Rendement du dividende: 4,9%