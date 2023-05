Baisse du bénéfice d’Alphabet

Sa réorganisation et la hausse de ses frais de R&D ont fait reculer le bénéfice net de la maison mère de Google au premier trimestre. Le ratio cours/bénéfice attendu est tombé à 21. L’action est à nouveau abordable et, plus que jamais, digne d’achat.

Alphabet a réussi à accroître légèrement (de 2,6%) son chiffre d’affaires (CA) au premier trimestre. Sans l’effet de change, il aurait progressé deux fois plus, au bas mot. Le bénéfice net, lui, a baissé de 8,4%, surtout en raison des coûts liés à la réorganisation du groupe (indemnités de licenciement, etc.) et de la hausse (+13,9%), bien plus rapide que celle du CA, des coûts de recherche et développement. A l’instar de nombreux autres acteurs du secteur technologique, Alphabet investit massivement dans l’IA. Il investit en outre toujours dans les services cloud.

L’envolée de ses coûts l’a conduit à revoir à la baisse le bénéfice par action prévisionnel, de 5,35 à 5,10 dollars pour 2023. Pour 2024 en revanche, il anticipe désormais 6,10 dollars par action (6 dollars initialement); le CA devrait croître de 8% et les coûts de réorganisation diminuer, si bien que les marges devraient s’améliorer quelque peu. Le bénéfice par action augmentera grâce aux rachats d’actions, puisqu’Alphabet a annoncé un programme de 70 milliards de dollars (un peu plus de 5% de sa capitalisation boursière actuelle). Le groupe affiche un très bon bilan.

Cependant, les attentes des investisseurs en matière de croissance sont peu élevées: il semble qu’à leurs yeux, Alphabet ne peut mener la course à l’IA. Or cette compétition est loin de toucher à sa fin.

Conclusion

Le ratio cours/bénéfice attendu est tombé à 21. Le pessimisme du marché quant à la place d’Alphabet dans la quête du nouveau Graal de la tech a rendu l’action abordable. Dès lors, si la maison mère de Google remontait dans cette course, son action pourrait s’apprécier considérablement. De plus, les services cloud semblent enfin commencer à contribuer aux bénéfices. Le rapport risque/potentiel est à nouveau favorable. C’est pourquoi, plus que jamais, nous recommandons l’achat du titre.

Conseil: acheter

Risque: faible

Rating: 1A

Cours: 107,35 dollars

Marché: Nasdaq

Ticker: GOOG US

Code ISIN: US02079K3059

Capit. boursière: 1.359,3 milliards USD

C/B 2022: 22

C/B attendu 2023: 21

Perf. cours sur 12 mois: -7%

Perf. cours depuis le 01/01: +21%

Rendement du dividende: –