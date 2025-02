Quelles sont les perspectives pour ASML ?

Le fait qu’ASML ait reçu beaucoup plus de nouvelles commandes que prévu au quatrième trimestre soulage les investisseurs. Les actions d’ASMI et de Besi ont également rebondi peu après la publication des résultats de leur homologue du secteur.

Le fabricant de machines pour semi-conducteurs ASML a dévoilé des résultats annuels convaincants. L’action a immédiatement grimpé de plus de 10 %. ASML a en effet réalisé un chiffre d’affaires de 9,3 milliards d’euros au quatrième trimestre, soit une hausse de 28 % par rapport à la même période un an plus tôt. Comparé au troisième trimestre 2024, où le chiffre d’affaires s’élevait à 7,5 milliards d’euros, l’amélioration est nette. Pour l’ensemble de l’exercice 2024, les ventes ont atteint 28,3 milliards d’euros, ce qui représente une croissance annuelle d’environ 2,6 % dans cette année de transition.

Afflux de commandes encourageant

ASML avait déçu au troisième trimestre avec seulement 2,6 milliards d’euros de nouvelles commandes, ce qui avait conduit à une révision à la baisse des prévisions à court terme (2025). Cette fois-ci, l’afflux de commandes s’est avéré bien plus encourageant : au cours des trois derniers mois de l’année, ASML a enregistré 7,1 milliards d’euros de nouvelles commandes, soit le double des prévisions des analystes. Avec un carnet de commandes bien rempli, l’entreprise semble bien positionnée pour atteindre ses objectifs à court terme. La direction anticipe un chiffre d’affaires compris entre 7,5 et 8 milliards d’euros au premier trimestre 2025. Pour l’ensemble de l’année, les ventes devraient se situer entre 30 et 35 milliards d’euros, soit une croissance annuelle de 6 à 24 %. La marge brute est attendue entre 51 et 53 %, en ligne avec celle de 2024 (51,3 %).

Bien que la société chinoise DeepSeek affirme avoir développé un modèle d’intelligence artificielle à moindre coût et avec des puces moins avancées que celles utilisées par ChatGPT, ASML maintient ses prévisions à moyen terme. Le marché des semi-conducteurs devrait dépasser 1 000 milliards d’euros d’ici 2030, ce qui correspondrait à une croissance moyenne de 9 % par an entre 2025 et 2030. ASML s’attend à une croissance à deux chiffres pour ses systèmes de lithographie EUV au cours de la même période. L’entreprise vise un chiffre d’affaires compris entre 44 et 60 milliards d’euros d’ici 2030, avec une marge brute de 56 à 60 %. Cette projection est soutenue par la demande croissante en puces avancées dans plusieurs secteurs, notamment les modèles d’IA, les véhicules électriques et autonomes, ainsi que l’essor des objets connectés. Par ailleurs, la demande en puces reste forte dans les domaines des smartphones, de la défense, de l’efficacité énergétique, de la santé et de la cybersécurité.

Conclusion

Nous estimons qu’un chiffre d’affaires de 55 milliards d’euros est envisageable d’ici 2030, avec une marge brute élevée, dépassant les 50 %. Si ASML poursuit son programme de rachat d’actions, un bénéfice par action de 55 euros pourrait être atteint à cet horizon. À plus court terme, cependant, l’action se négocie à près de 30 fois les bénéfices attendus pour 2024 et à un ratio cours/bénéfice estimé de 25 pour 2026. La volatilité des résultats a augmenté, rendant les prévisions plus incertaines. C’est pourquoi, malgré cette agréable surprise, nous nous en tenons à une recommandation de “conserver”.

Cours : 691,10 euro

Ticker : ASML NA

Code ISIN : NL0010273215

Marché : Euronext Amsterdam

Capitalisation boursière : 272,2 milliards d’euros

P/E 2024 : 36

P/E estimé 2025 : 30

Variation sur 12 mois : -13 %

Variation depuis le début de l’année : +2 %

Rendement du dividende : 0,9 %