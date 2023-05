ArcelorMittal lance un nouveau programme de rachats

S’attendant à ce que sa dette nette diminue au cours des prochains trimestres, le groupe a lancé un nouveau programme: il rachètera jusqu’à 85 millions de ses titres et restituera aux actionnaires au minimum 50% de la trésorerie disponible après le paiement du dividende, porté à 0,44 dollar par action.

Le rapport du géant sidérurgiste français relatif au premier trimestre n’appelle pas d’applaudissements mais au moins, il est meilleur que prévu. Le flux de trésorerie d’exploitation (Ebitda) a augmenté de 44% en trois mois, à 1,81 milliard de dollars, dépassant de 11% le consensus (1,64 milliard), mais accuse une baisse considérable en glissement annuel (5,1 milliards de dollars au premier trimestre de 2022). Si l’Europe a livré un Ebitda de 671 millions de dollars (+119% en rythme trimestriel), l’Amérique du Nord, de 581 millions (+61,4%), la division minière, de 430 millions (+37,8%) et le Brésil, de 395 millions (+9,1%), la division ACIS (qui regroupe l’Afrique du Sud et la Communauté des Etats indépendants) a, toujours en raison des conséquences de la guerre en Ukraine, enregistré un Ebitda négatif de 104 millions de dollars. La hausse de 110% de l’Ebitda de la coentreprise indienne AMNS (60% aux mains d’ArcelorMittal), à 341 millions de dollars, est digne d’être soulignée.

A périmètre comparable, les volumes d’acier expédiés ont crû de 12,7% en un trimestre, à 14,2 millions de tonnes, mais ont reculé de 4,1% en un an. En Amérique du Nord (+21,6%, à 2,84 millions de tonnes) et en Europe (+14%, à 7,8 millions de tonnes), la progression est particulièrement notable. Des sites de production fermés l’année dernière ont été rouverts, une reprise de la demande mondiale d’acier s’amorçant. Les clients ont cessé de déstocker au premier trimestre mais les stocks ne seront reconstitués que lentement, au vu des incertitudes économiques. Le prix moyen de l’acier ayant baissé de 2,7% en un trimestre et de 13,3% en un an, le chiffre d’affaires (CA) d’ArcelorMittal a augmenté de 9,5% en rythme trimestriel et reculé de 15,3% en glissement annuel, à 18,2 milliards de dollars. Quant au bénéfice net, il a progressé de 261 millions de dollars au dernier trimestre de 2022 à 1,1 milliard de dollars (1,28 dollar par action) au premier trimestre de 2023, mais il s’élevait encore à 4,13 milliards de dollars un an plus tôt.

Compte tenu, notamment, de son acquisition, pour 2,2 milliards de dollars, du brésilien CSP, et d’un investissement saisonnier en fonds de roulement de 0,8 milliard de dollars, la dette nette du producteur d’acier s’est accrue de 3 milliards depuis la fin 2022, à 5,2 milliards de dollars. La direction s’attend cependant à ce qu’elle se tasse au cours des prochains trimestres. C’est pourquoi, alors que le précédent programme de rachats a récemment été finalisé après l’acquisition de 19,1 millions de titres cette année, elle en a lancé un nouveau, qui portera sur un maximum de 85 millions de titres, soit 11% du flottant (lequel est, à 852,9 millions d’actions, descendu à son plus bas niveau depuis 2016), et se terminera en mai 2025. Son ampleur sera, conformément à la politique d’ArcelorMittal, d’au minimum 50% de la trésorerie disponible après le paiement du dividende. Ce dernier a été porté de 0,38 dollar à 0,44 dollar par action et sera versé en deux temps, en juin et en décembre. Le groupe table pour 2023 sur une hausse de ses expéditions d’acier de 5% en un an.

Conclusion

Il reste à voir si, comme l’affirme la direction d’ArcelorMittal, le creux du cycle du secteur de l’acier est passé. Craignant une récession, le marché voit le verre à moitié vide. Mais la valorisation, à 6 fois le bénéfice net escompté pour 2023 et à 0,45 fois la valeur comptable, nous incite à maintenir notre recommandation d’achat.

Conseil: acheter

Risque: moyen

Rating : 1B

Cours: 25,135 euros

Ticker: MT NA

Code ISIN: LU1598757687

Marché: Euronext Amsterdam

Capit. boursière: 21,4 milliards EUR

C/B 2022: 2

C/B attendu 2023: 6

Perf. cours sur 12 mois: -3%

Perf. cours depuis le 01/01: -1%

Rendement du dividende: 1,6%