Alphabet: une activité cloud en petite forme

Quand les marchés sont d’humeur morose, la moindre mauvaise nouvelle dans un rapport par ailleurs excellent suffit à pénaliser un titre. Ainsi d’Alphabet, qui a perdu 10% malgré un chiffre d’affaires et un bénéfice net supérieurs aux prévisions.

Le holding qui chapeaute Google a réalisé en juillet-septembre un chiffre d’affaires (CA) de 76,7 milliards de dollars, en hausse de 11% en un an (consensus: 76 milliards). Sa principale division reste Google Search, dont le CA a bondi de 11,3%, à 44 milliards de dollars, alors que les prévisions tablaient sur une croissance de 9%. Le moteur de recherche a donc assuré 57% du CA consolidé. YouTube a réalisé un CA de près de 8 milliards de dollars (+10%; consensus: 7,8 milliards).

Google Cloud ne s’en sort pas aussi bien. Bien qu’elle soit – enfin – sortie du rouge, l’activité affiche une croissance inférieure à celle de la concurrence. Son CA (8,41 milliards) a progressé de 22,5%, le pourcentage le plus faible depuis le premier trimestre de 2021 (pronostic: +28%, à 8,61 milliards). Les investisseurs craignent qu’elle n’échoue à rattraper son retard sur Azure (Microsoft) et AWS (Amazon), dont les parts de marché sont plus importantes. A 266 millions de dollars (marge de 3,2%), le bénéfice d’exploitation de la division n’a pas non plus atteint les 434 millions escomptés. Alphabet attribue l’essoufflement des marges au resserrement des budgets informatiques, entre autres. La marge d’exploitation consolidée est passée de 24,8% à 27,8% en un an. Le bénéfice net s’est établi à 19,7 milliards, soit 1,51 dollar par action, contre 1,06 dollar l’an dernier. A 221,1 milliards de dollars, le CA des neuf premiers mois a gagné 7% en glissement annuel.

Alphabet compte sur l’intelligence artificielle (IA) pour défendre sa position dominante sur le marché des moteurs de recherche. L’équipe Google Deep Mind AI espère que son modèle Gemini AI concurrencera GPT-4, d’OpenAI. Avec Bard, Google dispose d’ores et déjà de son propre chatbot, qui fonctionne sur le modèle PaLM2 existant, mais son successeur pourra traiter divers types de données simultanément. Google exploite la masse de données qu’il collecte sur Internet et dans ses produits grand public. Alphabet a investi en septembre 500 millions de dollars dans le spécialiste de l’IA Anthropic, à quoi devrait venir s’ajouter à terme 1,5 milliard de plus.

Le groupe a achevé le trimestre sur un flux de trésorerie disponible de 22,6 milliards de dollars, dont 70% ont été distribués sous la forme de rachats d’actions. Ce programme, de 70 milliards de dollars au total, a fait diminuer de 0,5% le flottant par rapport au trimestre précédent, au profit du montant du bénéfice par action. La trésorerie nette s’élevait à l’issue du trimestre à 106 milliards de dollars.

Conclusion

Malgré son récent repli, le titre ne se négocie pas très loin de son record historique. Comme le CA et les bénéfices ont augmenté, la valorisation s’établit à 24 et 20 fois les bénéfices escomptés pour 2023 et 2024 respectivement, et à 4,5 fois le CA prévisionnel. C’est moins que la moyenne des cinq dernières années, même si les valorisations historiques ne sont pas nécessairement représentatives des résultats futurs. La croissance escomptée du CA frôle les 10% et les bénéfices devraient même faire un peu mieux encore. Les incertitudes macroéconomiques et l’humeur du marché nous incitent à abaisser notre recommandation.

Conseil: conserver/attendre

Risque: faible

Rating: 2A

Cours: 125,75 dollars

Ticker: GOOG US

Code ISIN: US02079K1079

Marché: Nasdaq

Capit. boursière: 1.565 milliards USD

C/B 2022: 27,5

C/B attendu 2023: 24

Perf. cours sur 12 mois: +33%

Perf. cours depuis le 01/01: +38%

Rendement du dividende: –