Alphabet : Google Cloud est de plus en plus rentable

Alphabet a battu les prévisions de chiffre d’affaires et de bénéfice pour le septième trimestre d’affilée. Cette fois, grâce à Google Cloud.

Le chiffre d’affaires (CA) de Google Cloud a crû de 35 % en base annuelle (+10 % en base trimestrielle), à 11,35 milliards de dollars. Google propose dorénavant des fonctionnalités d’IA et accroît sa clientèle. Elle est bien ancrée sur la troisième marche du podium mondial, derrière Amazon et Microsoft. Google Cloud affiche un bénéfice d’exploitation de 1,95 milliard de dollars (266 millions, l’an dernier). La marge a gonflé de 3,2 à 17,2 % ! YouTube n’est pas en reste (+12 %, à 8,92 milliards). Google Search demeure le premier pôle par le CA (+12 %, à 49,4 milliards). Google tient tête aux start-up grâce à Gemini.

Le CA du groupe a crû de 15 %, à 88,3 milliards (deux milliards de plus que le consensus). Il reste 26,3 milliards de dollars net (+34 %), soit 2,12 dollars par action (1,85 dollar attendu). La marge d’exploitation a grimpé à 32 % (28 %, un an plus tôt). Alphabet a généré un cash-flow disponible de 17,6 milliards (22,6 milliards, un an auparavant), les dépenses fiscales reportées et les investissements en capital étant passés de 8 à 13 milliards de dollars. Le groupe a beaucoup investi dans les centres de données et l’approvisionnement en énergie. Il reste dans le collimateur des régulateurs de certains pays pour son monopole sur le marché de la publicité en ligne. Une scission est toutefois peu probable à court terme.

Conclusion

Alphabet a réduit sa dépendance à l’égard des publicités en ligne – mais une récession pourrait mettre le pôle sous pression. Malgré la hausse des dépenses en capital, les marges ont enflé grâce au pôle cloud. L’action n’est pas trop chère, à 21 fois le bénéfice attendu pour l’an prochain et 5,8 fois le CA escompté. Des chiffres conformes à la moyenne des cinq dernières années, tandis que les marges ont progressé.

Conseil : conserver/attendre

Risque : faible

Rating : 2A

Cours : 176,14 dollars

Ticker : GOOG US

Code ISIN : US02079K1079

Marché : Nasdaq

Capit. boursière : 2.100 milliards USD

C/B 2024 : 23

C/B attendu 2025 : 21

Perf. cours sur 12 mois : +40 %

Perf. cours depuis le 1/1 : +25 %

Rendement du dividende : 0,5 %