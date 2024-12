Ackermans & van Haaren prédit un bénéfice record

Ackermans & van Haaren (AvH) a annoncé que le bénéfice annuel de 2024 excéderait les 400 millions d’euros ; il battrait le record, de 399,3 millions, atteint en 2023. Et ce, grâce aux performances, toujours excellentes, au 3e trimestre, des participations dans DEME, Delen Private Bank et Banque J. Van Breda.

Dans le pôle Marine Engineering & Contracting, DEME (62,12 %) a réalisé un chiffre d’affaires (CA) record de 1,07 milliard d’euros au 3e trimestre (+34,8 % en glissement annuel). Après neuf mois, le CA a crû de 32 %, à 2,99 milliards d’euros. L’énergie offshore (+52 %, à 1,5 milliard) et le dragage et les infrastructures (+30 %, à 1,48 milliard), surtout, ont tenu la forme. Les prévisions pour 2024 ont été relevées : hausse du CA de plus de 20 % et marge d’Ebitda proche des 18,2 % de 2023 (18 % au 1er semestre). En recul, le carnet de commandes reste bien garni, à 7,14 milliards d’euros au 30 septembre. DEME a assuré 86,4 millions d’euros du bénéfice net d’AvH au 1er semestre. CFE (62,12 %) a atténué après neuf mois la baisse de CA par rapport à 2023 à 4,2 % (à 866,4 millions d’euros), contre -6,4 % au 1er semestre (à 600,7 millions). Son carnet de commandes est resté stable par rapport au 30 juin (1,42 milliard d’euros), mais a gagné 11,8 % depuis fin 2023. En base annuelle, CFE vise une légère baisse de son CA et un résultat net voisin de celui de 2023 (22,8 millions d’euros). La contribution de CFE au résultat net consolidé du 1er semestre a baissé de 5,3 millions à 1,7 million.

Le pôle Private Banking (Delen Private Bank et Banque J. Van Breda ; toutes deux détenues à 78,75 % par AvH), qui avait apporté au 1er semestre 116,2 millions d’euros (un record) du bénéfice d’AvH, est resté très en forme au 3e trimestre. Les actifs sous gestion sont passés de 71 milliards d’euros au 30 juin à 73,1 milliards, nouveau record, au 30 septembre. Cette hausse reflète la croissance des entrées brutes des nouveaux fonds (+5,1 milliards d’euros après neuf mois, +3,47 milliards à la même période en 2023 et +3,4 milliards après six mois). Les premières contributions de Box Consultants (acquis le 1er octobre 2024) et de Dierickx Leys Private Bank (3 milliards d’euros d’actifs sous gestion ; acquisition à finaliser en 2025) ne sont pas encore intégrées dans les chiffres.

Dans le segment immobilier, Nextensa a réalisé un résultat net de 20,9 millions d’euros après neuf mois (21,8 millions en 2023). Les revenus locatifs (+1,5 %, à 53,4 millions) et le résultat d’exploitation des activités de développement (+5,5 %, à 11,5 millions) sont en légère hausse. AvH a encore renforcé sa participation dans Nextensa, de 62,7 % à 63,1 %, au trimestre dernier (60,95 % au 30 septembre 2023).

Dans le segment énergie et ressources, le résultat annuel récurrent devrait se situer entre 60 et 70 millions de dollars (72,7 millions en 2023).

Dans le segment Growth Capital, enfin, des investissements (supplémentaires) ont été réalisés : dans V.Group (participation de 33,3 % pour quelque 150 millions de dollars), Biotalys (participation passée de 12,5 % à 15,4 %) et Confo Therapeutics (participation de 6,2 %). La trésorerie d’AvH a ainsi diminué, de 437,9 millions d’euros au 30 juin à 294,8 millions.

Conclusion

Après un été faste, l’action oscille entre 180 et 190 euros. La valorisation, à environ 1,25 fois la valeur comptable, est acceptable. Nous réitérons notre conseil favorable.

Conseil : conserver/attendre

Risque : faible

Rating : 2A

Cours : 189,10 euros

Ticker : ACKB BB

Code ISIN : BE0003764785

Marché : Euronext Bruxelles

Capit. boursière : 5,79 milliards EUR

C/B 2023 : 15,6

C/B attendu 2024 : 13,1

Perf. cours sur 12 mois : +18,9 %

Perf. cours depuis le 1/1 : +18,2 %

Rendement du dividende : 1,8 %