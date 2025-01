PostNL doit à l’évidence revoir sa stratégie de façon critique. Dans le secteur des colis, l’entreprise va devoir trouver une réponse à la concentration croissante de sa clientèle et à l’affaiblissement de son pouvoir de fixation des prix. La concurrence étant féroce, la tâche ne sera pas aisée.

Sans attendre la publication des chiffres annuels, le 24 février, PostNL a émis un sérieux avertissement sur bénéfices. Son bénéfice d’exploitation (Ebit) n’aura pas dépassé 53 millions d’euros, contre 92 millions en 2023. Le groupe avait déjà ramené ses prévisions à 80 millions en novembre. La chute est surtout due au courrier, dont l’Ebit s’établit à 19 millions d’euros, alors que les analystes misaient sur 37 millions. Les volumes de courrier ont cédé 10,6 % au 4e trimestre, à cause, notamment, de la désaffection à l’égard des vœux de fin d’année traditionnels. La transition vers le courrier acheminé en plus de 24 heures n’a pas aidé non plus.

L’Ebit du pôle colis est passé de 47 à 49 millions d’euros sur l’exercice, alors que le marché espérait 51 millions d’euros. Les volumes ont continué de croître au 4e trimestre (+10,5 %), grâce essentiellement à la progression des grands web shops asiatiques (+42 %), alors que les volumes domestiques augmentaient de 3,7% seulement. Cette évolution a pesé sur les marges car avec les grands clients, le pouvoir de fixation des prix est moindre. Dans le segment colis, PostNL fait face à une concentration croissante de sa clientèle et à un affaiblissement de son pouvoir de fixation tarifaire. Les économies de coûts approchent des 40 millions d’euros, montant que l’envolée des dépenses salariales rend néanmoins insuffisant. La direction ne cache pas que le modèle d’entreprise actuel n’est pas tenable. D’où son appel à des subventions publiques.

Conclusion

Le flux de trésorerie disponible (12 millions d’euros) est, lui, conforme aux prévisions. Le ratio d’endettement tournant autour de 1,95, PostNL est en mesure de payer un dividende final. Nous tablons toujours sur un dividende de 0,06 euro. Avec un rendement du dividende de 6,1 % et un ratio cours/bénéfice escompté de 7, l’action est – à juste titre – peu onéreuse.

Conseil : conserver/attendre

Risque : moyen

Rating : 2B

Cours : 0,95 euro

Ticker : PNL

Code ISIN : NL0009739416

Marché : Euronext Amsterdam

Capit. boursière : 673,4 millions EUR

C/B 2024 : 7

C/B attendu 2025 : 8

Perf. cours sur 12 mois : -31 %

Perf. cours depuis le 1/1 : -11 %

Rendement du dividende : 6,1 %