XRintelligence: la start-up belge qui bâtit des métavers

Aborder de façon très pragmatique le phénomène du métavers, voilà ce que propose XRintelligence, une entreprise belge qui facilite la construction de mondes virtuels sur mesure pour que les entreprises parent aux besoins réels de leur constante transformation numérique.

La Belgique aussi compte des entrepreneurs du métavers. La discrète entreprise néo-louvaniste XRintelligence (XRi) s’active dans ce domaine dont tout le monde parle, attirant des clients tels que Procter & Gamble, Nestlé, Chanel, Google. Thierry Jourquin, l’un des fondateurs, qui collabore depuis plus de 20 ans avec l’industrie du marketing et des médias, revendique une approche unique.

“XRintelligence est un développeur intégrateur de contenus immersifs, à la fois centre d’expertise et de développement destiné à faire découvrir l’extended reality (XR). Nous imaginons de nouvelles expériences immersives pour les entreprises et les consommateurs. Nous développons des solutions agiles pour les marques et les médias”, explique cet inconditionnel du casque de réalité virtuelle passé par RTL, UBM, Vivendi ainsi que Kinepolis, où il se félicite d’avoir contribué à l’adoption de la 3D et de la 4DX au cinéma.

« En fournissant des solutions XR clés en main, nous tentons d’accorder un avantage concurrentiel. »

XRi apporte son aide tant sur le plan stratégique qu’opérationnel, l’entreprise offrant la technique et le know-how nécessaires pour élaborer le concept et mener la mise en œuvre. “En fournissant des solutions XR clés en main qui répondent aux besoins d’une entreprise, nous tentons d’accorder un avantage concurrentiel. Nous travaillons à l’intersection de la stratégie, du design et de la technologie pour réinventer numériquement une entreprise”, expose Thierry Jourquin, insistant sur une approche à la fois axée sur l’humain et les résultats.

Pour savoir si les métavers doivent apparaître sur leur feuille de route, entreprises et marques ont tout intérêt à tester au préalable ces environnements numériques interactifs et immersifs. En appréhendant concrètement le concept, l’élaboration d’une stratégie devient moins abstraite. L’intégration technique – mais aussi culturelle – au sein de l’entreprise s’en trouve favorisée.

Réalité virtuelle et sensibilisation

Un métavers peut aussi s’appréhender comme une technologie d’aide à la décision, un outil qui permet de virtualiser un projet en faisant des simulations pour évaluer rapidement ses qualités en fonction des choix opérés, et cela à plusieurs échelles.

Un exemple avec la solution VR City30 réalisée à la demande de Bruxelles Mobilité. Il s’agit d’une expérience de sensibilisation au bon usage de la vitesse en ville, combinant réalité virtuelle et eye tracking (technologie qui suit les mouvements de l’œil et sait donc où se pose le regard). “Cette application est construite sur le Pico Neo Eye, faisant de VR City30 l’une des premières solutions d’oculométrie fonctionnant sur un système de casque VR autonome”, épingle-t-on chez XRintelligence.

Placé au volant d’une voiture lancée sur la chaussée bruxelloise, l’utilisateur va croiser sur sa route toute une série d’éléments fonçant sur lui: trottinette électrique, bus, ambulance… De telles expériences immersives constituent un outil puissant d’éducation. Avec les interfaces VR, les villes, les opérateurs de mobilité et les politiques ont ainsi la possibilité de voir à travers les yeux de leurs utilisateurs.

Usine à expériences immersives

Afin d’aider les entreprises et organisations à intégrer les technologies liées aux métavers, telles que la réalité augmentée ou virtuelle, XRintelligence ouvre donc les portes de son laboratoire dont “les équipements permettent aux innovateurs d’obtenir des résultats impressionnants”, selon Thierry Jourquin.

“Le XRi Lab se veut usine de construction de métavers, ajoute celui-ci. C’est un espace à la fois virtuel et physique qui réunit une équipe multidisciplinaire d’ingénieurs en intelligence artificielle (IA), de concepteurs spatiaux, de concepteurs UX, d’architectes logiciels, des développeurs de jeux, des créateurs XR et des stratèges issus de l’écosystème XR belge.” Le cofondateur se réjouit d’ailleurs de la collaboration étroite avec tous les centres de recherche universitaires nationaux.

Thierry Jourquin © PG

Une des propositions de valeur de XRintelligence consiste à répondre aux questions commerciales cruciales grâce à la réalité virtuelle ou augmentée, via la conception, le prototypage et le test d’idées pour de nouveaux concepts marketing. Le promoteur de réalité étendue assure ainsi “amplifier chaque étape du processus de conception en combinant les technologies immersives et le design thinking”, c’est-à-dire via une conception créative qui permet de réaliser techniquement des produits ou services supposés désirables par les utilisateurs et viables économiquement.

Mais Thierry Jourquin ne cache pas son ambition de rendre les métavers accessibles à tous en offrant conseils stratégiques et accompagnement pour la mise en œuvre de solutions dans tous les domaines de la XR. “Nous sommes des architectes qui construisons des ponts intelligents et uniques entre le monde physique et le monde virtuel. Nous aidons nos clients à définir leur plan XR, à choisir la plateforme optimale en fonction de leurs besoins mais aussi à accélérer le time-to-value, l’efficacité de l’investissement”, indique-t-on chez XRintelligence.

Modélisation pratique

Et puisque nous parlons d’architecture, voici un autre exemple, dans le domaine de la construction, avec un cas très parlant: le BIM, pour building information modeling. Autrement dit, une maquette jumelle numérique d’un bâtiment et utilisable pendant toute la vie dudit bâtiment: de la conception collaborative et immersive au suivi de la construction du bâtiment en réalité augmentée, sans omettre les interventions de maintenance “à travers les murs”.

“L’utilisation de ces nouvelles technologies n’en est encore qu’à ses débuts. Pour qu’elles jouent pleinement leur rôle, il faut que tous les concepteurs, constructeurs et exploitants se mettent à les développer et les utiliser”, conclut Thierry Jourquin.

Le “BIM” est une maquette jumelle numérique d’un bâtiment, utilisable pendant toute la vie dudit bâtiment. © PG

Construire un métavers en cinq étapes Au XRi Lab, on met en œuvre les métavers en cinq phases: • la découverte, c’est-à-dire identifier la valeur du métavers ; • la conception, qui passe par une planification stratégique de chaque aspect de la solution ; • le prototypage, soit la construction et le test du métavers ; • l’accueil par le marché, via le déploiement du métavers expérimental auprès de consommateurs ; • le bon vieux débriefing, avec l’analyse des données collectées à travers les différentes plateformes. L’entreprise XRi entend fournir un soutien progressif, avec des séances d’acculturation sur les concepts de métavers, leurs technologies sous-jacentes et leur utilisation, et d’autres séances de coaching, d’analyses et d’informations sur le marché. “Il convient de prendre conscience de l’impact potentiel des mondes virtuels dans l’entreprise. Nous formons à choisir les bons outils et le bon modèle économique associé, et à évaluer les limites de ces nouveaux outils pour la formation, l’événementiel et la collaboration à distance”, précise le cofondateur Thierry Jourquin.