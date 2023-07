Twitter devient « X » et affole le cours d’une cryptomonnaie

Elon Musk a effectué un changement majeur concernant Twitter, qui a ainsi dit « adieu » à son célèbre oiseau bleu pour devenir X, nouvelle étape du projet de super-application que veut créer l’entrepreneur. Si ce changement suscite des réactions en demi-teinte auprès des fans, il a carrément affolé les cryptomonnaies.

« Dans les mois à venir, nous ajouterons des communications complètes et la possibilité de gérer l’ensemble de votre monde financier. Le nom Twitter n’a pas de sens dans ce contexte, nous devons donc dire adieu à l’oiseau », a expliqué M. Musk mardi dans un tweet. Si le logo X, noir et blanc, apparaît bien depuis lundi une fois connecté au site, son adresse reste, pour l’instant, Twitter.com. L’application mobile, elle, affiche toujours l’image du volatile lancée en 2006.

Interrogé par un internaute, M. Musk avait indiqué que les tweets seraient appelés des X après le changement de nom. X est un symbole mathématique que l’entrepreneur affectionne particulièrement. X.com était le nom et le site internet de la banque en ligne qu’il avait fondée en 1999 et qui est devenue plus tard le service de paiement en ligne PayPal.

Elon Musk a également repris ce symbole pour la compagnie aérospatiale SpaceX, la holding X Corp qui a acquis Twitter, la start-up xAI dédiée à l’intelligence artificielle (IA), dévoilée mi-juillet, et même pour le prénom d’un de ses enfants, un garçon baptisé X Æ A-12.

Affolement chez les cryptos

En attendant, ces annonces, jouant sur l’effet de surprise et laissant planer un parfum de mystère, n’en ont pas moins affolé la planète crypto.

Selon le site de BFM TV, une cryptomonnaie, lancée au tout début de l’année passée et n’ayant pourtant aucun lien avec Twitter ou avec son nouveau patron, a littéralement explosée lundi avec le remaniement total de Twitter. En cause, son nom : X.

Surfant sur la similitude entre son nom et la nouvelle appellation du réseau social, elle a bondi de plus de 1.200% en un jour, selon Coingecko. Cette forte spéculation à son encontre invite par ailleurs à la plus grande prudence.

BFM TV rappelle ainsi que « la cryptomonnaie est ce que l’on appelle un « deadcoin » et ne présente aujourd’hui aucune utilité. Elle a subi de fortes variations de son cours depuis son lancement, avec un emballement au lancement du projet, jusqu’à une stagnation autour de 0 dollar jusqu’à… ce nouvel engouement. »

Tout ceci n’est pas sans rappeler l’engouement d’Elon Musk pour sa crypto préférée, le Dodecoin, et l’amusement qu’il avait à la faire grimper ou plonger aux gré de ses humeurs, transmises à ses fans par… Justement par feu le réseau Twitter.

Plus troublante, l’information rapportée par le site de Cryptonews « alors que Musk était occupé à redessiner le logo de Twitter et à changer les adresses internet, les développeurs des cryptomonnaies Meme sur DEX ont travaillé d’arrache-pied pour lancer le token X Meme tôt hier matin (dimanche matin, ndlr). »

Le jeton ‘X’ Meme a connu une ascension fulgurante, avec un incroyable pic de +4.300%. Mais le soufflé est rapidement retombé, précise le site de Cryptonews, et la chute a été à la hauteur de l’ascension, vertigineuse, avec -78% peu de temps plus tard.