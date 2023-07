Twitter devient X.com : on vous explique pourquoi

Nouveau coup d’éclat d’Elon Musk. Twitter est remplacé par X.com. Même l’emblématique logo avec le petit oiseau bleu n’est plus.

Si Musk explique que ce changement s’inscrit dans sa stratégie, visant à faire de Twitter « le centre numérique du monde », ses véritables motivations sont bien moins louables. Twitter est au bord de la faillite et Musk mise le tout pour le tout afin de s’en sortir.

44 milliards de dollars et 15 milliards de dollars. Il faut bien avoir en tête ces deux chiffres lorsqu’Elon Musk jongle avec les chiffres de Twitter. L’an dernier, il a racheté le réseau social pour 44 milliards de dollars, une somme folle (voir encadré). Moins d’un an plus tard, la valorisation de l’entreprise est dégringolée à 15 milliards de dollars.

Elon Musk ne peut s’en prendre qu’à lui-même. Il a licencié ou fait fuir la quasi-totalité du personnel. Sur les 7.000 employés au moment de la reprise, 1.500 sont encore là aujourd’hui. Il a également fait fuir les annonceurs, réduisant de moitié les revenus du réseau social. Musk et Twitter croulent sous les réclamations de plusieurs millions de dollars pour avoir, par exemple, refusé de payer un loyer ou des indemnités de licenciement. Musk est en guerre contre le monde entier, et Twitter est en train de s’écrouler à cause de cela.

Super-app

Chaque fois qu’Elon Musk se trouve devant d’importantes difficultés, son réflexe a toujours été d’accélérer en poussant les gaz à fond pour tenter de les surmonter. Aujourd’hui, il veut que Twitter se transforme en une super-application, comme Wechat, en Chine. En effet, le Chinois Wechat est un couteau suisse numérique, une fenêtre en ligne sur le monde qui permet d’envoyer des messages, de commander des courses, de prendre rendez-vous chez le médecin et d’effectuer des paiements électroniques.

Musk considère ce dernier point en particulier comme une bouée de sauvetage, pour faire revenir les annonceurs qui ont fui. Faciliter les paiements signifie générer des revenus sur les transactions. Mais Musk ne tient pas compte d’un contexte totalement différent. Wechat a pu devenir un géant des paiements parce que ce type de marché en Chine n’était pas encore aussi mature que chez nous. Aux États-Unis et en Europe, le marché des paiements électroniques est beaucoup plus sophistiqué, et donc il est beaucoup plus difficile de briser la domination des acteurs existants.

Une histoire nécessaire

X.com a besoin d’une nouvelle histoire pour éviter que ses créanciers ne lui fassent du tort. L’acquisition de Twitter a été financée à hauteur d’environ 20 milliards de dollars par un mélange de prêts bancaires et d’investissements de la part d’investisseurs technologiques bienveillants. Aujourd’hui, avec l’effondrement de la valeur de Twitter, ces prêteurs doivent faire face à des pertes considérables. Musk a pu mieux couvrir son exposition personnelle, mais il ne peut pas brûler tous ses ponts.

Si Twitter s’effondre avant qu’il n’ait pu trouver de nouveaux revenus ou financements, il a encore un atout dans sa manche. Il est question depuis des années que Musk consolide son vaste empire dans une société holding, X. Il pourrait également placer d’autres participations dans cette société mère, au-dessus de Twitter, comme SpaceX ou ses actions Tesla. Cela serait une autre façon pour lui d’apaiser ses créanciers et ses co-investisseurs.

Il a déjà réussi ce tour de passe-passe par le passé. Lorsque sa société de panneaux solaires Solarcity était au bord de la faillite, il l’a fusionnée avec Tesla. Mais aujourd’hui, les enjeux sont bien plus importants.