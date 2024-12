Syndicate One clôture un nouveau fonds de 6,5 millions pour les start-up belges

Pour se positionner sur les start-up en démarrage, l’initiative qui se veut nationale a réussi à séduire non seulement une brochette d’entrepreneurs tech de premier plan, mais aussi les publics de toutes les régions.

L’initiative se veut nationale. Fait rare dans l’écosystème de la tech qui, malheureusement, reste généralement très fragmenté entre les différentes communautés du Nord et du Sud du pays. Mais Syndicate One, le récent écosystème de soutien aux jeunes pousses qui rassemblent pas mal d’entrepreneurs belges de premier plan mise sur l’aspect national de son approche. En effet, le nouveau fonds à 6,5 millions d’euros qu’il vient d’annoncer pour soutenir les start-up belges du numérique attire un éventail impressionnant d’investisseurs issus de toutes les régions du pays, tant au niveau institutionnel que privé. Ce fonds affirme être le premier à avoir attiré des fonds publics dans toutes les régions et au niveau fédéral… En effet, Syndicate One a réussi à obtenir le soutien des quatre grandes institutions publiques (PMV, SFPIM, Finance&Invest.Brussels et Wallonie Entreprendre), tout en fédérant des familles entrepreneuriales influentes comme Balcaen, Vlerick et Leysen. Ce tour de force confirme la capacité de Syndicate One à rassembler des acteurs des deux côtés de la frontière linguistique, une prouesse rare dans le paysage belge.

Entre fonds et réseau

Parmi les bénéficiaires de ce fonds, on retrouve des start-up ambitieuses comme TechWolf, Aikido Security et Sirona Technologies. Ces entreprises ont non seulement reçu un soutien financier, mais ont également pu bénéficier d’un accès privilégié à un réseau d’entrepreneurs de haut niveau. Car, lancé en 2022, Syndicate One se distingue par une stratégie qui ne se limite pas à injecter du capital dans des start-up prometteuses. En réunissant plus de 100 entrepreneurs chevronnés – notamment ceux à l’origine de boîtes tech comme Collibra, Showpad ou Hexa – autour d’une mission commune, Syndicate One offre bien plus qu’un simple financement. « Ce réseau donne accès à des mentors expérimentés, prêts à partager leurs connaissances, résoudre des problèmes complexes et ouvrir leurs carnets d’adresses », souligne Laurens De Poorter, fondateur du fonds.

Avec un positionnement clair sur le seed et early stage, Syndicate One mise sur des secteurs porteurs comme le SaaS, la fintech et la durabilité. Ce modèle hybride, à mi-chemin entre fonds et réseau, a pour « objectif de faire émerger les nouvelles pépites tech belges en créant une véritable communauté de soutien autour des fondateurs », conclut le fondateur de Syndicate One.