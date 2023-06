L’Europe est contre la reconnaissance faciale par l’IA

En Belgique, pour le chef de groupe Ecolo-Groen au Parlement fédéral, Gilles Vanden Burre, “Ce vote au Parlement européen est clairement un pas dans la bonne direction: vers une meilleure régulation de l’intelligence artificielle en lien avec le respect de nos droits fondamentaux, de notre système social et de nos ambitions climatiques. Nous veillerons à ce que ces recommandations soient implémentées intégralement au niveau de la législation belge.” Le Parlement bruxellois a lui auditionné hier huit associations de la coalition #ProtectMyFace (Ciré, Genres Pluriels, Liga Voor Mensenrechten, Ligue des droits humains, Mémoire coloniale et lutte contre les discriminations, Tacti, et Technopolice.be), dans le cadre d’une pétition visant à interdire l’utilisation de la reconnaissance faciale en région bruxelloise.

“Les citoyens sont de plus en plus nombreux à s’inquiéter des conséquences de l’utilisation de la reconnaissance faciale et des risques que celle-ci représente pour les libertés fondamentales et le droit à la vie privée”, souligne le député régional bruxellois Ecolo Hicham Talhi.