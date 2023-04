Quels concurrents pour ChatGPT?

Depuis l’émergence du chatbot conversationnel, les géants de la tech sont en émoi et chacun place ses pions. Même Elon Musk…

On pourra dire qu’il y aura eu un avant et un après ChatGPT, ce chatbot capable d’écrire des textes à la demande. Au-delà des interrogations sur la fiabilité de son contenu et les conséquences de son émergence sur le monde du travail, ChatGPT a d’ores et déjà un impact sur… ses concurrents. Les géants de la tech sont en émoi. Chacun place ses pions sur le créneau hyper hot de l’intelligence artificielle générative.

Si Microsoft a directement décidé d’investir dans OpenAI, les autres géants ont tous frénétiquement embrayé pour montrer au public (et aux investisseurs) qu’ils n’étaient pas à la traîne: Google a lancé Bard, Meta (maison mère de Facebook) a son IA portant le doux nom de LLaMA… Plus récemment, Amazon vient de dégainer Bedrock, outil génératif destiné aux clients de sa filiale cloud AWS.

Les investissements dans l’IA devraient atteindre 300 milliards de dollars en 2026

Plus surprenant: la création de la firme X.AI par Elon Musk. Ce dernier avait pourtant réclamé, comme 1.400 autres personnalités de la tech, un moratoire pour freiner les développements de l’intelligence artificielle.

Mais le génie trublion du business affiche un positionnement spécifique: son futur chatbot baptisé “TruthGPT” devrait, selon lui, “rechercher la vérité maximale” et essayer de “comprendre la nature de l’univers”. En 2023, les investissements mondiaux dans l’IA devraient atteindre 150 milliards de dollars… et doubler d’ici 2026.