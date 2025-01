Puces pour des voitures autonomes ou des robots : Nvidia présente ses nouveautés

De nouvelles cartes graphiques plus puissantes, des microprocesseurs renforcés pour des calculs plus rapides à destination de l’intelligence artificielle et un ordinateur surpuissant pour les développeurs : le patron du géant des microprocesseurs Nvidia, Jensen Huang, a profité lundi de l’ouverture du CES, le salon mondial des technologies, à Las Vegas (États-Unis) pour présenter une armada de nouveautés autour de l’IA.

Le grand rendez-vous de ce CES se déroulait en amont du salon, à la vue de la longue file présente devant le Mandalay Bay Casino de Las Vegas lundi soir. La présentation de Jensen Huang intervenait à la veille de l’ouverture officielle du Consumer Electronics Show. Durant près d’une heure et demie, l’homme fort de Nvidia, leader des microprocesseurs à destination de l’intelligence artificielle, a enchaîné les annonces autour de nouvelles applications pour l’IA.

Voitures autonomes et robots

Outre des cartes graphiques plus puissantes et un nouveau processeur nommé Blackwell, comme la rumeur l’annonçait, l’entreprise américaine a également créé un nouveau processeur pour les véhicules autonomes. Cette puce, nommée Thor Blackwell, permet de contrôler 12 caméras et 9 radars, et peut être couplée à l’environnement Cosmos, présenté par Nvidia comme un terrain permettant des simulations ultra-réalistes pour entraîner les IA automobiles outre le monde réel.

Nvidia a par ailleurs annoncé que ses puces seront désormais utilisées pour une gamme de robots androïdes de plusieurs fabricants, comme Boston Dynamics, Agility Robotics ou Figure.

Jensen Huang a enfin présenté un nouvel ordinateur, baptisé Project Digits. Celui-ci se présente comme un super-ordinateur de poche, qui vaut un certain prix (autour de 3.000 euros au moins), mais proposant des traitements de données dignes des centres de données composés de multiples serveurs. Nvidia veut ainsi confirmer sa position de leader sur le marché de l’intelligence artificielle et du calcul de données.