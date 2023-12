On a testé Threads, le nouveau concurrent de X pour vous

En lançant Threads, le groupe derrière Facebook espère attirer le public vers un nouveau réseau social à l’heure où X (ex-Twitter) est en pleine tourmente. Mais qu’a vraiment Threads dans le ventre ? On l’a pris en main pour le comprendre.

Ce n’est pas tous les jours qu’on assiste au lancement d’un nouveau réseau social. Depuis fin de la semaine passée, les Belges (et tous les Européens) ont accès à Threads, le rival de X (ex-Twitter) lancé par le groupe Facebook.

Cela fait quelque temps que le réseau existe aux États-Unis, mais n’avait pas pu se lancer en Europe avant de se mettre en conformité avec la législation. Son récent lancement aura été remarqué. Le réseau a déjà même connu des ralentissements en raison de l’afflux de trafic. De nombreux curieux s’y sont lancés. Pour découvrir la nouveauté ou pour y trouver une alternative à Twitter (devenu X depuis son acquisition par Elon Musk) qui semble décevoir toujours plus de monde. Car c’est bien sur ce créneau que Threads se lance : le microblogging. Il s’agit, en gros, d’une version « texte » de ce que propose Instagram. Ou, si vous préférez, une copie modernisée de l’ancien Twitter. Les internautes peuvent y partager des impressions, des informations en textes avec, comme sur « X », des images, vidéos, etc. Nous avons testé ce nouveau concurrent au réseau racheté par Elon Musk.

Communauté forcée ?

Une fois le téléchargement de l’application sur le mobile (il existe aussi un accès via le browser), vous pouvez choisir de ne pas créer de compte et simplement observer (pas de réaction ou de partage de contenu possible), de créer un nouveau compte ou … de vous connecter va Instagram, ce qui est plus facile. Si Meta est obligée de proposer ces diverses options, nul doute que la plupart des personnes ayant un compte Insta choisiront la facilité… et lieront les deux comptes. Il s’agit d’ailleurs d’une des stratégies les plus importantes de Meta pour rapidement attirer des utilisateurs et créer de l’audience. Car le défi est là : obtenir rapidement la masse critique suffisante pour faire en sorte que les surfeurs y trouvent du contenu qui les intéresse. Sinon, rapidement, ils décrocheront et quitteront le réseau.

Nous avons choisi de nous connecter via Instagram. Et rapidement, on constate que tout est fait pour se créer facilement une communauté. On se sent limite un peu forcé. Vous pouvez ainsi automatiquement décider de suivre tous vos contacts Instagram… même s’ils n’ont pas de compte Threads. Dès qu’ils créeront leur compte, vous les suivrez, et ils auront l’impression d’avoir déjà beaucoup de followers. Un double effet win-win pour Threads : vous avez des gens à suivre et donc du contenu, et vos contacts ont déjà des followers et sont incités à poster. Ce qui est aussi votre cas avec tous les contacts qui décident de vous suivre.

Partager du contenu

Une fois sur la plateforme, vous découvrez un fil d’information. Comme vous les connaissez sur Facebook ou X (ex-Twitter). Des posts de vos amis ou des personnes célèbres que vous suivez. Sur l’icône de stylo, vous pouvez commencer à partager des contenus : textes (500 caractères, soit quasi 2 fois plus que sur X), images, gif, sondages, ou vocaux. Cette dernière fonctionnalité aura de quoi surprendre puisqu’en plus de l’enregistrement d’un message audio à partager, l’application va automatiquement le retranscrire et le proposer comme un post texte. Cela fonctionne assez bien.

Vous avez une certaine liberté de contrôler la portée de vos Threads : sur les points de suspension à côté de votre message une fois posté, vous pouvez contrôler qui peut répondre (vos amis, tout le monde…) ou masque le nombre de « j’aime ». Via la flèche de partage, par contre, vous pouvez pousser vos contenus aussi sur Instagram si vous le souhaitez. Une technique pour minimiser le temps (et donc les freins) à la publication de contenus.

Partager les buzz

Évidemment, à côté de votre rôle de créateur de contenu, vous avez aussi celui de « consommateur ». Comme sur X et Facebook, vous pouvez liker, commenter et partager des contenus. À noter que, pour renforcer son écosystème, Meta a prévu des partages assez simples des contenus des autres également : vous pouvez partager des Threads de vos amis sur Instagram, Whatsapp (aussi du groupe Meta / Facebook), Messages (SMS), Messenger (du groupe Meta…) ou partager le lien.

La prise en main de Threads est simple, rapide. Trouver des amis (via l’icône recherche) se fait rapidement. Partager des infos glanées sur Threads ne se fait qu’en un clic, poster des contenus aussi. Et l’interface, simple et évidente, est efficace. Mais cela suffira-t-il à Threads pour s’imposer ? Rien n’est impossible, mais tout dépendra de la communauté qui s’y retrouvera et de ce qu’elle partagera. À ce stade, rien n’indique que le public est réellement à la recherche d’un nouveau réseau social qui, franchement, n’apporte pas grand-chose de plus que Twitter. Aucune véritable innovation, ni dans les fonctionnalités ni dans l’expérience. On a l’impression que Meta essaie de combler un trou dans son portefeuille de réseaux sociaux, à côté de Facebook, Instagram, Messenger et Whatsapp… mais ne crée rien de vraiment nouveau. Tout au plus, Threads débarque-t-il au moment où Twitter devenu X est en déliquescence. Le succès de Threads dépendra essentiellement des contenus partagés et de la prise en main par le public. Du 50/50 donc…