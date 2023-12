Threads, le « Twitter » de Meta, sera disponible ce jeudi en Belgique

Lancé en juillet dans une partie du monde, le réseau social Threads, simili-Twitter (aujourd’hui appelé X) de Meta débarque en Europe ce jeudi. C’est ce qu’indique un compte à rebours affiché sur le site et sur Instagram.

Plus tôt cette année, Meta avait fait sensation en annonçant « Threads », un réseau social fonctionnant comme Twitter. Et ce à un moment où de nombreuses personnes se plaignaient de l’évolution du réseau social racheté par Elon Musk (et rebaptisé X entre-temps) et envisageaient de quitter le navire.

Le lancement, en juillet, avait encore plus fait sensation. En cinq jours, il avait atteint 100 millions d’utilisateurs – un record. Un cap que ChatGPT, véritable révolution numérique, a mis deux mois à atteindre – un record aussi, à l’époque du lancement du bot d’intelligence artificielle à la fin de l’année 2022.

Le nombre d’internautes présents sur Threads avait ensuite baissé. Mais il y aurait 100 millions d’utilisateurs mensuels aujourd’hui, a indiqué le CEO Mark Zuckerberg récemment.

En Europe ce jeudi

Les résidents de l’Union européenne n’ont cependant pas pu profiter de ce nouveau réseau social, à cause des règles en matière de protection des données. Comme Threads dépend d’Instagram, Meta a d’abord dû clarifier l’échange des données entre les deux plateformes auprès des autorités européennes.

Le groupe semble désormais avoir obtenu le feu vert. C’est ce qu’indique un compte à rebours affiché sur le site de Threads. Il arrivera à son terme ce jeudi, 14 décembre, à midi (heure belge). Avant, le site affichait simplement une page blanche, en indiquant qu’elle n’était pas accessible.

Capture d’écran avec le compte à rebours. Crédit : Threads.

De plus, le Wall Street Journal avait rapporté il y a quelques semaines que le réseau social serait lancé en décembre, en Europe. Ce compte à rebours confirme donc le déploiement tout comme la date.

Instagram est quant à lui plus explicite que la page web. En appuyant sur « Threads » dans le menu présent sur la page du profil, on voit également un compte à rebours. Il mentionne, lui, « lancement de Threads dans l’UE ». On y trouve également une illustration d’un billet, comme un ticket de concert ou une invitation officielle, avec un effet brillant. Elle tourne en rond et reprend aussi les informations sur le lancement. On peut fixer un rappel. En temps voulu, il faudra alors installer l’application depuis le magasin de Google ou Apple.