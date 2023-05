On a testé pour vous OnePlus Pad, la première tablette au format A4

OnePlus commercialise enfin sa première tablette tactile, la OnePlus Pad. Puissante, accompagnée de plusieurs accessoires optionnels, dont un stylet et un clavier, la nouvelle venue a-t-elle ce qu’il faut pour rivaliser avec les iPad ?

Avec une fiche technique impressionnante, un grand écran somptueux et un design magnifique, la OnePlus Pad fait une entrée remarquée sur le marché très concurrentiel des tablettes haut de gamme. Annoncée en début d’année, elle est enfin commercialisée en Belgique au prix de 499 euros (sans accessoires). Soit deux fois moins que les nouveaux iPod Pro. Mais a t-elle suffisamment de coffre pour rivaliser avec le haut du panier ? Nous avons mis la nouvelle tablette à l’épreuve, voici comment nous nous en sommes sortis.

Qu’y a-t-il sous le capot ?

Première tablette de l’entreprise, la nouvelle OnePlus Pad offre un écran LCD de 11,61 pouces (2800 x 2000 pixels) avec un taux de rafraîchissement de 144 Hz. Elle est équipée d’un processeur MediaTek Dimensity 9000 (taillé en 4 m) et d’une mémoire vive pouvant atteindre 12 Go. La batterie, d’une capacité impressionnante de 9 510mAh, permet une autonomie de 14,5 heures, sans oublier le son Dolby Atmos. Son poids est limité à 552 g malgré l’intégration d’une batterie de 9510 mAh compatible avec la charge à 67 W. Un stylet, appelé Stylo (99 euros), est fourni en option, ainsi qu’un clavier magnétique à la Apple (59 euros). Il existe aussi un étui séparé (149 euros) qui permettant de fixer et de recharger le stylet, à l’instar de ce que propose l’iPad. Comme l’option Apple, ils sont vendus séparément.

© pg

Un format qui facilite la lecture

Signes distinctifs : la OnePlus Pad est la première tablette à adopter un format 7:5, une taille unique qui se situe entre l’écran 4:3 d’un iPad et l’écran 3:2 d’une Surface Pro de Microsoft. « C’est un format inhabituel, mais nos ingénieurs l’ont dessiné pour conçu pour ressembler à une feuille de papier A4. Ça fonctionne très bien pour la lecture et le travail en mode multitâches, en particulier pour les contenus web et les livres électroniques », confie Niels van Wel, PR manager de OnePlus. L’objectif de l’appareil photo est centré à l’arrière, ce qui démarque la OnePlus Pad des autres tablettes Android. Un choix plus fonctionnel qu’esthétique : « Ça évite de placer ses doigts sur l’objectif, tout simplement », explique Niels van Wel. Les bords de la tablette elle-même sont principalement arrondis, avec des coins légèrement incurvés.

À l’épreuve du test

Le OnePlus est équipé d’une puce MediaTek Dimensity 9000, moins énergivore que les dernières puces Qualcomm et Apple les plus performantes. Elle s’est acquittée de toutes les tâches que nous lui avons demandées, telles que la navigation et l’utilisation de plusieurs applications à la fois. Elle a également pris en charge des jeux à forte intensité graphique tels que Genshin Impact et Call of Duty sur des paramètres moyens sans aucune perte de fluidité, tout en restant froide pendant le jeu.

La batterie permet de regarder des films pendant environ neuf heures avec une luminosité presque maximale. Les jeux font des ravages, consommant environ 18 % de la batterie par heure avec certains titres, mais l’autonomie en veille est excellente, ne diminuant pratiquement pas pendant la nuit, ce qui n’est pas toujours le cas pour les tablettes. L’écran est lumineux et net, avec un taux de rafraîchissement élevé pour un défilement fluide, ce qui lui permet de rivaliser avec ses concurrents haut de gamme. La taille et la largeur de l’écran conviennent parfaitement à la vidéo, sans nécessiter de barres noires géantes en haut et en bas de l’écran, tout en gérant deux applications côte à côte sur l’écran avec aplomb. La tablette est équipée de quatre haut-parleurs capables de produire un son stéréo quelle que soit l’orientation de la tablette, et qui fonctionnent parfaitement pour les films et la musique. La tablette dispose de divers outils pour la relier à un téléphone, comme le partage d’une connexion 5G ou le copier-coller, mais ils ne fonctionnent qu’avec un téléphone OnePlus haut de gamme moderne, et non avec n’importe quel Android ou iPhone.

© pg

Notre verdict

Non, ce n’est pas un iPad, mais ce pourrait être l’une des meilleures tablettes qui puisse lui faire de l’ombre. Avec un grand écran, des performances décentes et une construction haut de gamme pour un prix inférieur à celui de ses concurrents, la première tablette Android de OnePlus s’inscrit dans la tradition de l’entreprise, qui propose des technologies haut de gamme à des prix légèrement inférieurs. On apprécie beaucoup ses finitions, la puissance de sa puce et son écran très confortable. Munie de ses accessoires, la Pad devient une alternative intéressante au laptop pour les tâches les plus courantes. Toutefois, Android n’est pas encore tout à fait au point sur les tablettes, avec de nombreuses applications tierces mal optimisées. Si vous vous en tenez aux applications classiques ou aux divers outils de Google, vous aurez une expérience très satisfaisante, mais pas tout à fait comparable à celle d’un iPad Pro.