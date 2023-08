Nouvelle fonction sur Google Flights : « voici le meilleur moment pour réserver un vol »

Faut-il réserver maintenant ou les prix vont-ils baisser ? Une nouvelle mise à jour de Google Flights pourrait les aider. Il est désormais possible de savoir qu’elle est la meilleure période pour réserver un vol aux dates choisies. Autre nouveauté : une alerte pour les dates choisies, lorsque le prix change.

Les prix des avions ont tendance à fluctuer, on le sait, et chacun a ses petites astuces pour essayer de trouver le vol le moins cher.

Google Flights, l’outil de comparaison de vols de Google, propose une nouvelle parade pour trouver le vol le moins cher. Une nouvelle fonction, ajoutée cette semaine, permet de comparer l’historique des prix des billets. Elle vous dit quelle est la meilleure période de l’année pour réserver le vol vers la destination choisie à la date choisie.

« Réservez avant le 24 octobre »

Exemple concret : nous avons demandé à Google Flights de nous trouver un vol de Bruxelles à Tokyo. Aller : 22 mars, retour : 6 avril.

Après une liste de quelques suggestions, une fenêtre bleue apparaît. Elle indique : « Pour bénéficier des prix les plus bas, il faut généralement réserver en ce moment, d’ici le 24 oct. Pour le moment, les prix correspondent aux tarifs habituels. » En appuyant dessus, plus de détails sont proposés.

Google Flights

« Réservez plus tard »

Autre exemple : un week-end à Milan, début juillet 2024 (il n’est pas possible de réserver plus tard dans l’année, pour l’instant). L’outil indique alors que les prix sont généralement les moins élevés entre décembre et mars, pour la date de voyage choisie. « Les prix les plus bas pour des voyages similaires à destination de Milan sont généralement proposés environ 4 à 7 mois avant le décollage. En moyenne, les vols sont alors moins chers de 20 euros », explique le site.

« Le meilleur moment pour réserver au prix le plus bas correspond à la période durant laquelle la fréquence de prix bas est la plus élevée. Elle est établie à partir de recherches similaires. Les recherches similaires portent sur des voyages d’une durée similaire, effectués à la même saison et ayant les mêmes critères (origine et destination, nombre d’escales, classe et compagnie aérienne) », ajoute Google, en guise d’explication de son calcul.

Ajoutons tout de même que les prix restent toujours sujets à des hausses et des baisses en fonction de facteurs comme la fréquentation, les prix des carburants et autres coûts comme des taxes. Les prix peuvent être volatils. Surtout en ce moment, où il y a des pénuries de main d’oeuvre et que des aéroports, comme Schipol, limitent le nombre de vols.

Autres nouveautés

Google annonce également deux autres nouveautés pour le comparateur de vols. Les internautes peuvent maintenant créer une alerte pour le voyage choisi. Ils seront notifiés lorsque le prix part à la baisse ou à la hausse.

Autre nouveauté (pour l’instant réservée aux États-Unis) : le meilleur prix garanti. C’est lorsque Google pense que le prix ne baissera pas en dessous du niveau estimé. Si le voyageur réserve, et que le prix baisse quand même, la société californienne s’engage à lui rembourser la différence.