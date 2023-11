MOSC: l’application qui revendique des prix « moins chers que le Black Friday et ses fausses promotions »

Black Friday, jour de promotions importantes dans le monde du commerce, a lieu ce vendredi. Et si on vous disait que ce n’était pas forcément la période idéale pour faire de bonnes affaires? L’application belge MOSC veut aider les consommateurs à choisir le bon moment pour acheter et à mieux profiter des fluctuations de prix.

Les fausses promotions du Black Friday, c’est un sujet déjà largement documenté. Beaucoup d’entreprises sont en effet soupçonnées d’augmentent les prix, pour ensuite les baisser et faire croire à une promotionle jour du Black Friday. Pareil pour les soldes d’hiver ou d’été.

Le Black Friday ou les soldes ne proposent donc pas toujours les meilleures offres sur le marché. Mais dans ce cas, quand faut-il espérer réaliser des bonnes affaires? C’est à cette question que l’entrepreneur belge Matthieu Guffens a tenté de répondre.

Bon moment pour acheter?

« J’ai travaillé pendant plusieurs années dans l’e-commerce », nous explique-t-il. « J’ai constaté qu’il y avait des fluctuations des prix à des moments où on ne s’y attend pas. Ce n’est pas seulement pendant les périodes promotionnelles comme les soldes ou le Black Friday que les prix baissent, mais aussi pendant les périodes creuses de l’année. Et bien souvent, les consommateurs ne pas sont informés de ces baisses de prix. » De là est née l’idée de créer un outil qui permet au consommateur de constater ces fluctuations: l’application MOSC.

Comment cela fonctionne-t-il? L’outil se base sur l’historique des prix. « Il aide le consommateur à se faire sa propre idée sur les prix, pour déterminer si c’est le bon moment pour acheter », ajoute Guffens. « Prenons par exemple une paire de chaussures qui coûte 90 euros aujourd’hui. Il y a un mois, elles coûtaient 150 euros. Il faudrait alors plutôt finaliser l’achat, car il est probable que les prix augmentent. Si elles coûtaient 50 euros il y a un mois, il vaut mieux attendre. »

Sur MOSC, 1.300 e-shops sont passés au crible. Des mastodontes internationaux comme Amazon, Zalando, Mediamarkt ou Bol.com, mais aussi des acteurs locaux. Si les utilisateurs, 30.000 au total, veulent ajouter d’autres magasins en ligne, il est toujours possible de faire des suggestions.

« Moins cher que lors du Black Friday »

Ce que l’on constate, c’est que le Black Friday n’est pas forcément le moment de l’année où les prix sont les moins chers. Guffens donne trois exemples: dans le cas d’un smartphone de la marque Samsung, vendue sur la plateforme d’e-commerce Amazon, le prix de vente baisse en dessous de celui affiché lors du Black Friday. Et ce, en décembre et en mars.

Exemple du smartphone de Samsung sur Amazon, en décembre et en mars. Crédit : MOSC

Pareil pour un buffet vendu sur la Redoute: durant tout le mois de septembre et à plusieurs reprises en octobre en novembre, il est moins cher que lors du Black Friday.

Meuble vendu sur la Redoute. Crédit : Mosc

Une paire de chaussures Adidas vendue sur Zalando est, elle, au même prix que l’offre du Black Friday, en décembre et en février.

« Là on parle du Black Friday, les consommateurs vont se ruer [sur les offres]. Mais s’ils possédaient ces informations, ils verraient qu’il vaudrait peut-être mieux attendre un autre moment », souligne encore Guffens.

Il sait aussi que des paramètres externes, comme l’inflation ou des soucis sur les chaines d’approvisionnement, peuvent faire fluctuer les prix. Mais les plateformes appliquent néanmoins des templates, explique-t-il, et c’est sur base de ces modèles-là que les prix évoluent. Ils suivent donc généralement la même tendance, au long de l’année. « Si un article est en baisse aujourd’hui, et qu’il était déjà en baisse il y a un an, il devrait continuer à baisser », conclut le Liégeois.