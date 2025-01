Meta compte licencier des milliers d’employés “sous-performants”

La maison-mère de Facebook, Meta Platforms, compte licencier des milliers d’employés jugés “sous-performants” pour les remplacer dans le courant de l’année, a annoncé le CEO Mark Zuckerberg dans une note envoyée aux collaborateurs, indique mardi l’agence de presse financière Bloomberg.

Selon l’agence, qui a pu consulter le mémo, cela concernerait 5% du personnel, soit 3.600 personnes sur les 72.000 qu’employait Meta en septembre.

“J’ai décidé de placer la barre plus haut en ce qui concerne les prestations et de laisser partir plus vite ceux qui ne sont pas assez bons”, a écrit Zuckerberg. Il précise que les employés concernés se verront offrir une “généreuse indemnité de départ”.