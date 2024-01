L’IA, star incontestée du CES de Las Vegas

L’intelligence artificielle a connu une année faste en 2023, se faisant particulièrement connaître pour les compétences qu’elle apporte à des robots conversationnels tels que ChatGPT. Elle deviendra sans nul doute encore plus incontournable en 2024, devant rendre des produits électroniques du quotidien déjà très sophistiqués encore plus « intelligents », et même plus « humains ».

Les plus grandes entreprises technologiques du monde, dont Sony, Google et Samsung, profitent d’ailleurs, d’année en année, du salon des nouvelles technologies Consumer Electronics Show (CES), qui débute mardi à Las Vegas, pour dévoiler de nouveaux gadgets et discuter des grandes tendances du secteur.

Après avoir souffert de la pandémie de coronavirus, avec une édition 100% en ligne en janvier 2021, cet événement avait ensuite accueilli 45.000 personnes pour une version hybride en 2022, puis 115.000 environ il y a un an. L’association professionnelle américaine CTA, organisatrice du CES, attend cette année environ 130.000 visiteurs professionnels et journalistes et 3.500 exposants entre mardi et vendredi, après une journée consacrée aux médias lundi.

Transformer les objets du quotidien

L’intelligence artificielle y occupera une place centrale. Les programmes d’IA générative, popularisés par ChatGPT depuis un an, vont plus loin. Ils produisent du texte, des images ou du son sur simple requête. Donnant ainsi la parole à des machines qui ont accès à des montagnes de connaissances, sur les serveurs et potentiellement en temps réel.

Cette IA générative promet à présent de transformer encore plus les appareils du quotidien. Cela devrait, selon des experts du secteur, donner naissance à des assistants personnels à base d’IA intégrés dans les véhicules, dans la robotique. Ils pourront détecter ce qui se passe autour d’eux, y compris les émotions, et adapter leur réponse à ces données. Ils pourront donner des conseils et aussi accomplir des tâches à la place des utilisateurs, comme réserver une table au restaurant.

Des voitures intuitives

Pour cette édition 2024 du CES, les robots devraient en effet gagner en capacité à interagir, les miroirs être de plus en plus perspicaces et les voitures toujours plus intuitives. Dans le désert du Nevada américain, les visiteurs pourront en tous cas déjà découvrir des réfrigérateurs, des téléviseurs ainsi qu’une poussette motorisée et un compagnon de jeu robotisé pour chiens qui ont été améliorés par l’IA.

Samsung a ainsi présenté un réfrigérateur suggérant des recettes adaptées aux goûts et aux besoins de santé des utilisateurs. Grâce à des caméras, l’appareil reconnait plus de 30 aliments qui se trouvent à l’intérieur. Il est également possible d’activer une fonction d’alarme pour la date de péremption.

Autre technologie, elle aussi sud-coréenne: celle de LG avec un téléviseur qui « sait ce qu’il montre ». Les logiciels de traitement d’image des modèles présentés au CES analysent le contenu vidéo à l’aide de l’IA et adaptent la lecture, permettant de rendre plus nets des objets flous en arrière plan et d’adapter la palette de couleurs à « l’ambiance et aux éléments émotionnels ».

Lire aussi | Comment faire du business avec ChatGPT ?

Un robot qui garde le chien

Nombreuses sont en effet les entreprises développant des appareils, souvent électroménagers, à tenter de s’approprier l’élément « intelligence » de la technologie: aspirateurs robots, machines à glace, réfrigérateurs, congélateurs, machines à laver personnalisant automatiquement les cycles de lavage en fonction des habitudes de son propriétaire, etc. Mais les applications sont plus nombreuses encore, avec par exemple des chambres à coucher, des salles de bains, des cuisines et même des jardins plus intelligents avec des tondeuses à gazon robotisées.

Plus insolite, le robot pour divertir le chien laissé seul à la maison. Oro, que l’on doit à l’entreprise américaine Ogmen, est en effet doté d’un écran dont les paramètres de couleur sont censés être spécialement adaptés à la perception de ces animaux. Le robot peut également lancer une balle de tennis. Des caméras et une puce d’intelligence artificielle doivent veiller à ce qu’elle ne vole pas en direction d’objets fragiles. Pour continuer à jouer, le chien doit la ramener au robot, qui ne peut par contre pas ramasser la balle lui-même. L’appareil peut en revanche déclencher un distributeur de nourriture connecté pour son compagnon de jeu à quatre pattes.

« L’année des enceintes IA, de la voiture IA, de la cuisine IA, du lit IA, des oreillettes IA… »

Toujours s’agissant d’animaux, Swarovski Optik a développé des jumelles intelligentes en mesure de reconnaître quelle espèce d’oiseau on est en train de voir. Elles peuvent également prendre des photos et des vidéos. Avec un prix de 4.600 euros, elles ne sont toutefois pas accessibles à toutes les bourses.

Moins insolite et potentiellement utile pour les jeunes parents: la poussette dotée d’IA qui berce bébé en poussant légèrement celle-ci d’avant en arrière pour l’endormir. Le modèle motorisé de la start-up canadienne Glüxkind le fait automatiquement. De plus, grâce à des caméras, l’appareil doit avertir des dangers dans les environs et freiner en plus sur les chemins en pente.

« Cela va être l’année des enceintes IA, de la voiture IA, de la cuisine IA, du lit IA, des oreillettes IA… », résume Avi Greengart, un expert indépendant du secteur. « Je ne conseille à personne de boire un coup à chaque fois que quelqu’un dit ‘intelligence artificielle’ au CES, ils seraient ivres avant même que le salon n’ouvre ses portes. »