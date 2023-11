50 idées d’utilisation intelligente et utile de l’IA

Le sujet de l’IA générative passionne et les prédictions, dans tous les sens, se multiplient. Tout comme les ouvrages qui poussent comme des champignons dans les rayons des librairies. Certains, très légers, ne font que quelques pages et reprennent des banalités (peut-être écrites par un ChatGPT mal prompté, d’ailleurs). D’autres, plus fouillés, vont un pas plus loin et compilent des dizaines, voire des centaines d’opportunités. Comme celui de Mike M. Miller titré 150 idées de business avec l’intelligence artificielle (Ivy Edition, 2023) qui, en plus de mettre en perspective la stratégie pour lancer un business autour des IA, partage des listes de tâches qui peuvent être confiées à celles-ci. Nous en reprenons une cinquantaine qui doivent vous inspirer pour gagner du temps et, pourquoi pas, initier un business.

1. Rédaction de contenus pour des blogs ou des sites web

2. Traduction de documents ou de sites web

3. Correction et relecture de textes

4. Création de descriptions de produits pour des sites de commerce électronique

5. Assistance virtuelle pour la gestion des tâches administratives

6. Création de présentations PowerPoint

7. Réalisation de vidéos promotionnelles ou publicitaires

8. Création de newsletters pour les entreprises

9. Gestion des réseaux sociaux pour les entreprises

10. Création de contenus pour les réseaux sociaux

11. Rédaction de discours pour des événements spéciaux

12. Création de logos pour les marques et les entreprises

13. Création de sites web simples pour les petites entreprises

14. Transcription de fichiers audio ou vidéo

15. Résumé de livres et d’articles

16. Conseils en matière de santé et de bien-être

17. Création de programmes de voyage personnalisés

18. Réalisation de dessins et d’illustrations personnalisés

19. Assistance à la planification d’événements et de voyages

20. Assistance juridique de base (rédaction de contrats simples, etc.)

21. Gestion de la relation client pour les petites entreprises

22. Assistance à la création de budgets

23. Création de programmes de formation pour les employés

24. Création de modèles de factures personnalisées

25. Création de programmes de coaching en gestion du temps

26. Rédaction de discours

27. Rédaction de résumés de vidéos inspirantes ou formatives

28. Assistance à la recherche de solutions pour les problèmes techniques

29. Création de programmes de coaching en leadership

30. Assistance à la création de listes de contrôle pour des tâches spécifiques

31. Création de programmes de coaching en développement de carrière

32. Assistance à la création de listes de vérification pour les voyages

33. Création de programmes de coaching en développement personnel

34. Analyse concurrentielle de nouveaux marchés

35. Recherche de produits uniques et tendances pour les boutiques en ligne

36. Optimisation des fiches produits pour augmenter les ventes en ligne

37. Création de descriptions de produits optimisées pour les moteurs de recherche

38. Rédaction d’avis et de recommandations sur des produits spécifiques

39. Assistance à la création de stratégies de marketing par e-mail

40. Rédaction de guides d’utilisation pour des produits spécifiques

41. Gestion des commentaires et des avis clients pour les boutiques en ligne

42. Gestion de l’agenda et des rendez-vous pour les professionnels occupés

43. Création de modèles de documents et de formulaires pour gagner du temps dans les tâches récurrentes

44. Recherche et compilation d’informations pour des rapports professionnels

45. Création de systèmes d’automatisation pour les tâches répétitives

46. Gestion des e-mails et tri des priorités pour les professionnels

47. Rédaction de lettres et de courriers professionnels

48. Assistance à la gestion des finances personnelles (budget, suivi des dépenses, etc.)

49. Gestion des contacts et des répertoires professionnels

50. Rédaction de lettres de remerciement et de courriers de suivi pour les professionnels