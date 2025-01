Dans un contexte politique et juridique en pleine mutation aux États-Unis, les géants de la technologie ajustent leurs politiques en matière de diversité, d’équité et d’inclusion (DEI). Apple, Meta et Amazon, trois acteurs majeurs du secteur, ont pris des décisions qui marquent un tournant dans leur approche face aux critiques conservatrices.

Apple : une défense ferme de la diversité

Dans ce contexte, Apple se démarque en choisissant de défendre ses programmes en matière de diversité, d’équité et d’inclusion (DEI) malgré les attaques. La firme de Cupertino a exhorté ses investisseurs à rejeter une proposition de suppression de ces initiatives, portée par le groupe conservateur National Center for Public Policy Research (NCPPR). Cette dernière affirme qu’elles exposent les entreprises à des « risques juridiques, réputationnels et financiers », rapporte la BBC. Selon Apple, ces programmes sont essentiels et s’appuient sur des contrôles rigoureux. « La proposition est inutile, car Apple dispose déjà d’un programme de conformité bien établi », indique le document de l’entreprise destiné aux investisseurs.

Meta : une révision sous pression

De son côté, Meta, la maison-mère de Facebook, Instagram et WhatsApp, a annoncé une réduction significative de ses initiatives DEI. L’entreprise mettra fin à ses efforts de recrutement et de collaboration avec des fournisseurs diversifiés, ainsi qu’à ses formations sur l’inclusion, a-t-elle annoncé. Ces décisions sont motivées par une “évolution du paysage juridique et politique”, selon une note interne.

Cette décision fait écho à la décision de la Cour suprême de 2023, qui a restreint l’utilisation de critères raciaux dans les admissions universitaires, et aux critiques croissantes des Républicains. L’entreprise prévoit de supprimer ses formations axées sur l’équité et l’inclusion pour proposer des programmes visant à « atténuer les biais pour tous, quelle que soit leur origine », rapporte encore la BBC.

Plaire à Trump

Mais ce revirement de Mark Zuckerberg, est aussi vu comme une tendance à se rapprocher de Donald Trump depuis son élection en novembre. L’entreprise a fait don de 1 million de dollars au fonds d’investiture du président élu, a engagé un républicain comme responsable des affaires publiques. Par ailleurs, Meta Platforms, propriétaire de Facebook, Instagram et WhatsApp, a annoncé la semaine dernière la fin d’un programme de vérification des faits critiqué par Donald Trump et les Républicains.

Amazon : rationaliser les efforts

Chez Amazon, une restructuration des programmes DEI est également en cours. La société prévoit de mettre fin à des initiatives qu’elle juge “obsolètes” pour se concentrer sur des programmes ayant prouvé leur efficacité. Dans une note adressée à ses employés, Amazon a affirmé vouloir “favoriser une culture véritablement inclusive”, tout en abandonnant ses approches traditionnelles.

Une tendance lourde

Ces décisions s’inscrivent dans une dynamique plus large. Depuis l’élection de Donald Trump, de nombreuses entreprises, comme Walmart et McDonald’s, ont ajusté leurs politiques face aux critiques conservatrices dénonçant un activisme “woke”. Des initiatives, souvent renforcées après les manifestations Black Lives Matter de 2020, sont désormais perçues comme des risques potentiels pour la réputation et la viabilité des entreprises aux Etats-Unis.

Des entreprises financières comme JPMorgan Chase et BlackRock se sont également retirées de groupes se concentrant sur les risques liés au changement climatique. De plus, une cour d’appel a annulé une politique du Nasdaq qui exigeait que les entreprises cotées aient au moins une femme, une personne issue d’une minorité raciale ou une personne LGBTQ dans leur conseil d’administration, ou qu’elles expliquent leur absence.

Si les mouvements conservateurs saluent ces reculs comme des victoires, les défenseurs des droits humains et de la diversité dénoncent une régression. Selon le Human Rights Campaign, ces politiques d’inclusion sont directement liées à la croissance et à l’attraction des meilleurs talents. Cependant, les entreprises semblent vouloir trouver un équilibre entre leur responsabilité sociale et les impératifs politiques et économiques.