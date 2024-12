Marre de voir s’agglutiner les chargeurs et adaptateurs dans vos tiroirs? Bonne nouvelle: l’USB-C sera désormais obligatoire pour toute une série d’appareils électroniques.

Cette directive cible surtout Apple, connu pour ses connectiques spécifiques. Contrairement aux marques Android, qui utilisent l’USB-C depuis des années, Apple imposait son port Lightning pour les iPhones et les Mac. Résultat: un casse-tête pour les consommateurs et une montagne de déchets électroniques. Les chargeurs jetés ou obsolètes représenteraient environ 11.000 tonnes de déchets électroniques par an dans l’UE. L’Union européenne a donc décidé d’agir en imposant un chargeur universel. Objectif: réduire les câbles inutiles et protéger l’environnement. Avec ce changement, le fabricant à la pomme devra abandonner le port Lightning, sous peine d’amendes. Une petite révolution pour nos appareils du quotidien!

Ainsi, dès ce 28 décembre, un grand nombre d’appareils devront être équipés de ce port USB-C. La mesure ne concerne évidemment pas les appareils déjà en circulation. Mais tous les nouveaux téléphones, tablettes, liseuses, casques audio, appareils photo numériques, écouteurs sans fil, consoles de jeu, GPS, claviers, souris ou encore enceintes portables devront tous se conformer à cette nouvelle norme. Les ordinateurs portables, quant à eux, disposeront d’un délai jusqu’au printemps 2026. Seules les montres connectées, jugées trop compactes aujourd’hui, échappent à cette obligation.

Pourquoi l’USB-C?

Le choix de l’USB type C n’est pas anodin, selon Test-Achats. « Contrairement aux connecteurs USB-A et B, avec l’USB-C il n’y a pas de différence entre les deux embouts du câble et le port du connecteur. En d’autres termes, vous ne pouvez pas brancher le câble dans le mauvais sens », précisent les experts.

Au-delà de ça, la connectique présente d’autres atouts:

Utilisation d’un chargeur unique quel que soit le smartphone utilisé,

Réduction des déchets électroniques, des tonnes de chargeurs inutilisés,

Possibilité donnée aux consommateurs d’acheter un téléphone avec ou sans chargeur,

Maintien d’une technologie utilisée déjà massivement sur les appareils,

Harmonisation de la vitesse de chargement sur les appareils électroniques,

Suppression des problèmes de comptabilité des différents chargeurs.

Chargeur universel, oui, mais pas n’importe lequel

Attention néanmoins, tous les chargeurs ne présenteront pas les mêmes caractéristiques. Notamment au niveau de la vitesse de chargement. Il faut donc bien lire l’étiquette avant d’en acheter un. A priori, si vous rechargez un appareil Samsung avec un chargeur de marque Apple, cela devrait désormais fonctionner, mais cela prendra beaucoup plus de temps. Pour une recharge optimale, le chargeur et le câble doivent idéalement tous deux supporter la même puissance.

Et pour cause: chaque appareil (smartphone, tablette, etc.) a une limite maximale de puissance qu’il peut recevoir pour se recharger. Donc même si vous utilisez un chargeur très puissant, l’appareil ne pourra pas se charger plus vite que sa limite. Même principe pour le câble. Si l’appareil et le chargeur sont compatibles avec une charge rapide (puissance élevée), mais que le câble utilisé ne peut pas supporter cette puissance, la vitesse de charge sera limitée par les capacités du câble.

« Vous avez un chargeur avec une puissance de charge de 40 watts, un câble avec une puissance maximale de 20 watts et un appareil qui prend en charge une puissance de charge de 40 watts. Votre appareil ne se chargera qu’à 20 watts, parce que c’est le maximum que le câble peut gérer », donne en exemple Test-Achats.

Si l’obligation de l’USB-C est une avancée bienvenue, elle n’efface pas complètement les défis posés par la consommation d’électronique. Mais elle marque un pas important vers des pratiques plus durables et harmonisées. Reste à voir si cette initiative européenne inspirera d’autres régions du monde à adopter des mesures similaires pour réduire les déchets électroniques.