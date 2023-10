Laurent Hublet quitte la direction de BeCentral

Laurent Hublet quitte ses fonctions de CEO du campus numérique BeCentral six ans après l’avoir cofondé. Charlène Crespel, actuelle numéro deux, devient CEO ad interim.

Laurent Hublet quitte ses fonctions de CEO du campus numérique BeCentral situé au cœur de Bruxelles, à la Gare Centrale. Il l’a annoncé aux 150 personnes invitées, ce jeudi midi, à fêter le 6e anniversaire de ce campus unique en Europe, rapporte Le Soir. Charlène Crespel, actuelle numéro deux de BeCentral, devient « acting CEO« , le temps d’une phase de transition, tandis que l’ancien CEO restera administrateur de la structure, peut-on lire dans l’Echo. Le conseil d’administration de BeCentral a déjà lancé un processus de recrutement pour trouver son ou sa prochain(e) CEO.

« L’équipe est très solide. Tous les fondamentaux sont en place pour que le projet perdure encore longtemps« , assure Laurent Hublet.

Son annonce a surpris l’écosystème digital belge. En novembre 2022, Laurent Hublet avait déjà claqué la porte du groupe « Digital Minds », un groupe de réflexion mis sur pied au printemps 2021 par le secrétaire d’Etat à la Digitalisation Mathieu Michel (MR) dans le cadre de sa stratégie « SmartNation », pour conseiller le gouvernement en matière d’avancées digitales pour notre pays. Dans un courrier, il disait avoir « déchanté » par rapport à la politique menée par les autorités en matière de digitalisation.

Le plus grand campus numérique de Belgique

BeCentral a vu le jour en 2017 à l’initiative de 28 entrepreneurs et investisseurs de renom du monde de la tech belge dont Karen Boers, Xavier Damman, Sébastien Deletaille, Thierry Geerts, Omar Mouhout, Frank Maene, ou encore, Alexander De Croo.

Le lieu a évolué en 6 ans en plus grand campus numérique du pays et d’Europe. « Quand Sam Altman (le fondateur et dirigeant d’OpenAI, NDLR) vient en Belgique, c’est nous qu’il vient voir. Ce n’est pas rien. Nous avons placé Bruxelles sur la carte« , explique Laurent Hublet dans une interview accordée à l’Echo. « Depuis, plus de 600.000 personnes se sont formées dans l’un des organismes actifs sur le campus », se vante l’équipe dirigeante.

À la fin 2023, BeCentral occupera la totalité des 10 000 m² du bâtiment de la Gare Centrale. Depuis quelques jours, le campus numérique accueille, en plus de ses résidents habituels, les équipes d’Ada (la filiale de Proximus spécialisée dans l’intelligence artificielle et la cybersécurité) ainsi que 49 entrepreneurs participant à la troisième édition du programme « We Are Founders », coorganisé par BeCentral, Google, Bruxelles-Formation et BeAngels.

Rien ne filtre pour l’instant sur le prochain défi de l’économiste et professeur à Solvay de 39 ans que l’on surnomme aussi dans le milieu “le philosophe de la Tech”.

Voici son explication postée sur LinkedIN