La firme belge Proxistore fait plier Google en référé

Pour obtenir la réactivation d’un compte professionnel lui permettant de gérer des campagnes de pub Google pour ses clients, la firme Proxistore a dû saisir la justice belge en référé. Et a réussi à obtenir gain de cause.

La bataille judiciaire entre Proxistore et Google franchit un nouveau cap. La société belge spécialisée dans la publicité géolocalisée en ligne a lancé vendredi une procédure en référé devant le Tribunal de l’entreprise de Nivelles contre le géant américain. En cause : le blocage de son compte Google Authorized Buyer que la PME belge juge injustifié.

Depuis le 1er février, Proxistore ne pouvait plus accéder à son compte Authorized Buyer, un outil clé pour acheter des espaces publicitaires en temps réel sur les plateformes de Google, empêchant la firme d’assurer correctement son activité. Ce blocage, Google l’aurait d’abord justifié par des motifs financiers et le paiement de facture, ce que Proxistore conteste : « nous étions en ordre de paiement et Google l’a d’ailleurs reconnu. Nous avons même payé d’avance des factures qui n’étaient pas échues pour assurer une remise en route de notre compte », détaille Bruno Van Boucq, le patron de Proxistore. Ensuite, la remise en route du compte n’avait toujours pas été réalisée sous prétexte de «raisons techniques», selon les explications du géant du Net apportées à Proxistore.

Une situation qui mettait la firme belge dans une situation très compliquée : sept jours sans pouvoir assurer les campagnes pour ses clients (parmi lesquels des noms comme Cora, Burger King, E.Leclerc, Decathlon, Toyota…), ce qui mettait sa réputation et son business en jeu. Voilà pourquoi, vendredi, les avocats de Proxistore ont demandé des pénalités d’un million d’euros par heure de déconnexion de son compte « Athorized Buyer »… Cette situation « mettait Proxistore quasiment en faillite alors que nous respections toutes les conditions du contrat », estimait vendredi Bruno Van Boucq, le patron de Proxistore qui emploie une quinzaine de personnes.

Ceci pourrait également vous intéresser: Proxistore défie Google

Un conflit judiciaire de longue haleine

Surtout que pour l’entreprise belge, cette suspension était bien plus qu’un simple litige commercial. « Nous les soupçonnons des représailles suite à une plainte pénale que nous avons déposée contre Google Belgium en 2023 dans le cadre d’un dossier de violation de nos brevets. Cette plainte pénale est actuellement à l’instruction auprès du parquet de Bruxelles. »

Après avoir été notifiée de la procédure en référé, prévoyant d’importantes indemnités par heures d’inaccessibilité du compte par Proxistore, Google en Irlande, contrainte par la justice belge, a finalement réactivé le compte de la firme belge, après quelques heures.

Les deux entreprises sont en litige intense depuis maintenant 7 ans et plusieurs procédures judiciaires sont en cours autour d’accusations de violation de brevet détenu par la firme belge. Laquelle a obtenu gain de cause en première instance contre Google, qui a fait appel.