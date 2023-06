Proxistore défie Google

Le tsunami de faillites post-covid n’a pas eu lieu. Au contraire, pourrait même-t-on dire. Les entreprises belges ont fait preuve de résilience. Quelques portraits, que nous publions jour après jour, le démontrent. L’entreprise de Bruno Van Boucq, elle, a engagé le fer contre Google mais se déploie surtout sur le marché de la pub locale en ligne. Le CEO voit de multiples opportunités sur ce créneau, malgré le contexte difficile.

Parler d’entrepreneuriat avec Bruno Van Boucq, c’est d’abord discourir sur l’optimisme. “Depuis plus de 25 ans que je suis entrepreneur, pas un jour ne s’est passé sans que je ne trouve un élément positif dans la journée, lâche d’emblée le patron de Proxistore, scale-up bruxelloise spécialisée dans la pub en ligne. Cela peut être un nouveau contrat signé, une nouvelle idée, un jeune que l’on engage. On peut toujours trouver quelque chose qui nous donne de l’optimisme. ”

Hyperlocal

Quand on l’interroge sur le contexte compliqué du marché de la publicité, le fondateur de Proxistore préfère donc aussi se réjouir des opportunités qu’offre ce dernier. Certes, le créneau est ultra-dominé par les géants du net, Google en tête, mais à nouveau, Bruno Van Boucq reste confiant. “Nous évoluons dans un contexte compliqué, notamment à cause de la position de Google, et c’est parfois difficile d’exister, admet-il. Mais il reste de la place: il suffit de se la créer. Notamment en allant là où des entreprises comme Google ne sont pas présentes. Ces boîtes ne sont pas faites pour le marché local et hyperlocal. Avec nos équipes, nous avons donc décidé de nous engouffrer dans ce créneau et avons notamment identifié le marché de la franchise dont on parle beaucoup dans la grande distribution. Ce sont des indépendants qui doivent faire tourner la boutique au niveau local et nos solutions sont réfléchies pour eux. ”

Grâce aux technologies de géolocalisation uniques mises en place par Proxistore, les annonceurs (franchisés) peuvent ainsi toucher efficacement et avec précision des internautes dans un périmètre ultra-local. Bruno Van Boucq est convaincu de sa capacité à se forger une place au milieu de ces géants, à l’image, par exemple, de ce que réalisent des (encore) petites entreprises comme Aerospacelab ou Lambda-X qui s’immiscent dans la conquête spatiale aux côtés de Space X et d’autres.

Passion et sérénité

Au-delà de son propre business qui, avec une récente acquisition française, atteindra 20 millions d’euros de chiffre d’affaires en 2023, Bruno Van Boucq reste également optimiste quant aux prochains développements du secteur. “La publicité compte souvent parmi les premiers budgets que coupent les entreprises en temps de crise, c’est vrai. Mais c’est aussi le premier qu’on ranime. Après une période compliquée, il faut en effet déstocker, récupérer de la trésorerie… et la pub devient ultra-nécessaire. ” De quoi rester serein.

« En étant attentif, on peut toujours trouver des portes qui s’ouvrent.” Bruno VanBoucq

Plus encore : même dans des périodes un peu plus compliquées, le CEO trouve de quoi se réjouir. “ En étant attentif, on peut toujours trouver des portes qui s’ouvrent, pour autant qu’on arrive à être disruptif, innovant et passionné. ” Le patron observe par exemple avec intérêt le mouvement de disparition du folder promotionnel en papier. Car il pourra, de toute évidence, en tirer profit. Bref, Bruno Van Boucq reste hyper-positif. Et ce malgré l’énorme litige qui l’occupe. Avec Proxistore, il se bat en effet aussi contre Google sur le plan judiciaire. Le CEO estime que le géant du net a violé l’un de ses brevets, ce que ce dernier réfute… tout en réclamant, en réponse, la nullité dudit brevet de la scale-up.