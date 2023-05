Intelligence artificielle: Regie.ai, la commerciale

Regie.ai permet à votre équipe de vente de rechercher des contacts et de rédiger des e-mails et autres InMail sur LinkedIn personnalisés et impactants “en quelques secondes”.

Visant l’authenticité, Regie.ai construit un modèle de langage sur mesure afin de parler “avec la voix de votre marque”. En s’appuyant sur les données de performance internes, cette IA génère un contenu qui est customisé, pouvant alimenter les campagnes marketing reprenant les bonnes pratiques de l’industrie pour doper l’engagement.