Intelligence artificielle: Lumen5, la vidéaste

Avec plus de 10 millions de séquences audiovisuelles déjà créées dans tous les secteurs d’activité, on ne présente normalement plus Lumen5, le “PowerPoint de la vidéo”.

Lumen5 est un outil alimenté par l’IA qui permet à quiconque de créer facilement des contenus vidéo à l’aide d’une interface de type drag-and-drop en une dizaine de minutes. Durée de scène définie de manière algorithmique, nombre de mots, positionnement du texte, le machine learning est employé ici pour automatiser les réglages et autres petits ajustements.