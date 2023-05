Intellience artificielle: WorkforceGPT et TalentGPT pour les RH

Forcément, la gestion des effectifs n’échappe pas à l’intelligence artificielle générative.

La technologie peut être utilisée pour réorganiser l’ensemble du lieu de travail, de l’évaluation des employés à la génération de programmes de formation personnalisés.

WorkforceGPT de TalentGuard, TalentGPT de Beamery, entreprises spécialisées en ressources humaines, n’ont pas tardé à proposer des versions GPT de leurs plateformes. Il ne manque guère de données sur le marché du travail et les compétences requises et les “nouvelles” IA aident recruteurs et managers à cibler, acquérir et fidéliser les talents.