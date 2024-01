Inauguration en grande pompe, pour la 3e année d’affilée, du stand de la Wallonie  par le grand patron du CES

Pour la troisième année consécutive, Gary Shapiro, le grand patron du salon des nouvelles technologies Consumer Electronics Show (CES) de Las Vegas, a inauguré mardi matin (heure locale) le stand de la Wallonie et de son Agence à l’exportation et aux investissements étrangers (Awex). L’ambassadeur de Belgique aux États-Unis, Jean-Arthur Régibeau, était présent pour l’occasion, ayant fait le déplacement depuis Washington jusque dans le désert du Nevada.

Accompagné de la consule générale de Belgique à Los Angeles, Sophie Hottat, le diplomate a accueilli Gary Shapiro, le CEO de la Consumer Technology Association (CTA), organisatrice du salon. Ils se sont entretenus quelques instants, évoquant notamment l’actuelle présidence belge de l’Union européenne.

Avec des représentants de l’Awex, ils ont ensuite procédé à la traditionnelle découpe du ruban pour formellement inaugurer le stand, qui héberge une petite dizaine de start-ups wallonnes. Plusieurs PME exposent par ailleurs ensemble sur un autre stand. C’est déjà la troisième année consécutive que Gary Shapiro, qui arborait un pin’s aux couleurs de la Belgique et des États-Unis, vient donner un coup de projecteur au Plat Pays, ne manquant pas ensuite de partager une photo de son passage sur ses réseaux sociaux.

« Je pense qu’il est très important de reconnaitre l’importance de la Belgique et d’être ici avec l’ambassadeur aux États-Unis pour reconnaitre le (savoir-faire) des entrepreneurs belges et l’innovation« , a d’ailleurs commenté l’intéressé, interrogé par l’agence Belga. Il a souligné que le Premier ministre Alexander De Croo était « le premier leader d’un pays démocratiquement élu » ayant, avant cela, géré un ministère du Numérique. « Nous sommes très excités et impressionnés par ce que la Belgique apporte ici », a conclu Gary Shapiro.

La visite du grand patron du CES, « qui a à chaque fois des mots très gentils pour la Belgique et la Wallonie », c’est « une énorme marque de reconnaissance et de confiance », s’est réjoui Guy Vanpaesschen, responsable Digital Economy à l’Awex et qui mène la délégation wallonne au CES depuis 2018.

En octobre dernier, Gary Shapiro avait fait l’aller-retour en une journée depuis Amsterdam jusque Bruxelles pour s’entretenir avec le Premier ministre, une commissaire européenne et des représentants de l’Awex. L’ambition de ces derniers est en effet d’accueillir dans la capitale belge une édition du ‘CES Unveiled’ à l’image de ceux déjà organisés à Amsterdam ou Paris. « Je pense qu’il n’aurait pas fait ça pour tous les pays. C’est une preuve de confiance et une reconnaissance du degré d’innovation et des technologies qu’on a aussi en Wallonie », analyse Guy Vanpaesschen. « Il n’est pas obligé de venir inaugurer le stand wallon… Il le fait, avec plaisir et le sourire. »

Aux yeux du responsable de l’Awex, la très bonne relation entretenue avec la CTA et le CES, « c’est du gagnant-gagnant et, pour la visibilité de la Wallonie, c’est quelque chose de très important. »