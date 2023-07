iChatGPT : Apple développe son propre bot d’IA

Après ChatGPT, Bard et autres, voici « Apple GPT », le bot d’intelligence artificielle d’Apple. Pour l’heure, c’est uniquement un outil interne, et il n’y a pas encore de date pour une sortie grand public. Comment sert-il l’entreprise et pourrait-il faire de Siri le meilleur bot du marché ?

La firme à la pomme travaille sur l’intelligence artificielle et a mis sur pied un chatbot par la même occasion, confirment des sources à Bloomberg. Des ingénieurs l’appellent d’ailleurs « Apple GPT ».

« Au cours des derniers mois, le développement de l’IA est devenu un effort majeur pour Apple. Plusieurs équipes collaborant au projet », expliquent ces sources. Ces équipes se penchent notamment sur la protection de la vie privée et des données et les risques qu’il pourrait y avoir. Ainsi, il n’existe encore aucune stratégie pour lancer le modèle au grand public.

Peur d’être pris de court

Dans la course à l’IA la plus performante que se livrent Google, OpenAI et Microsoft, Meta et les géants chinois de la tech ces derniers mois, Apple a toujours été en retrait, sans faire d’annonces grandiloquentes comme les autres entreprises technologiques.

Mais cette réserve n’est qu’une façade. L’entreprise à la plus importante valorisation boursière du monde craint en réalité pour son gagne-pain, les smartphones et les appareils électroniques. Leur fonctionnement, et la manière dont les personnes interagissent avec la technologie, pourrait se transformer profondément avec l’IA. Apple s’inquiète d’être pris de court et de rater ce changement de cap, et veut donc rester au plus près de l’évolution de la technologie.

Apple GPT : quelle utilité pratique ?

« C’est pourquoi Apple a commencé à jeter les bases de services d’IA avec le cadre Ajax, ainsi qu’un outil de type ChatGPT à usage interne. Ajax a été créé l’année dernière pour unifier le développement de l’apprentissage automatique chez Apple », expliquent les sources.

Ajax a par exemple déjà contribué à développer des mises-à-jour pour Siri (l’assistant vocal), les cartes d’Apple et la fonction « recherche » des appareils, qui utilisent donc de plus en plus l’IA. Le bot est quant à lui pour l’instant utilisé en interne (avec un accès limité). Les employés l’utilisent pour générer des textes et créer des prototypes de produits, par exemple.

Sinon, le bot en lui-même n’a rien de spécial. Il a les mêmes fonctionnalités que ChatGPT ou Bard et un design très brut, décrivent les sources. Mais les équipes le développent continuellement.

En retard… ou en avance ?

Sortir un tel bot au grand public n’aurait ainsi pas de sens, pour l’instant. Apple serait des mois en retard sur ChatGPT, Bard, et même l’engin de recherche de Microsoft, Bing – et arriverait avec un produit très similaire.

Mais c’est ailleurs qu’Apple a sa carte « IA » à jouer. Il y a 12 ans, la firme à la pomme sortait Siri, l’assistant vocal de l’iPhone. Un vrai pionnier de l’IA en son temps, et qui fait toujours ses preuves aujourd’hui. Une rapide comparaisons à ChatGPT montre par exemple que Siri a un aspect plus pratique pour les utilisateurs.

Par exemple, à la question « Quelle est la météo aujourd’hui », le bot d’OpenAI répond ne pas avoir accès à des données en direct, tandis que Siri ouvre l’application météo. Il permet aussi de lancer un appel ou envoyer un message, que ChatGPT ne peut pas faire. ChatGPT peut cependant fournir des réponses complètes si on lui demande d’expliquer quelque chose, là où Siri va juste lancer une recherche en ligne puis laisser l’utilisateur se débrouiller avec les résultats.

Bref, c’est là qu’Apple a une fenêtre pour utiliser son modèle de langage. Siri, un peu délaissé ces dernières années, pourrait être boosté avec le système et devenir beaucoup plus performant. Avec l’aspect pratico-pratique en plus, l’assistant personnel aurait de quoi conquérir le marché des bots.