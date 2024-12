Grok 2 : l’IA de Musk qui effraie…

Le nouveau modèle d’intelligence artificielle d’Elon Musk a été rendu public récemment et proposé gratuitement aux utilisateurs de X. Ce que Grok 2 est capable de faire en création d’images a de quoi inquiéter…

Elon Musk a décidé de revenir dans la course de l’IA avec le lancement de son nouveau modèle, Grok 2, disponible pour tous les utilisateurs de son réseau social X, y compris les utilisateurs gratuits.

Contrairement à ses concurrents, Grok se démarque par son absence apparente de garde-fous. Là où OpenAI et Google brident leurs outils d’intelligence artificielle avec des limitations éthiques et politiques, Grok semble adopter une approche beaucoup plus libre. La promesse est claire : fournir une IA qui « dit la vérité » et qui répond « à presque tout », comme aime à le rappeler Elon Musk. Avec une fonctionnalité très populaire ces derniers jours : la fonction création d’images. Cet outil est capable de générer des images photoréalistes ou de simuler des interactions entre des personnalités publiques dans des contextes imaginaires.

Grok 2 innove par sa capacité à produire des images d’un réalisme saisissant, surpassant de loin les standards actuels. Un test rapide de l’outil montre qu’il peut générer des photos de personnalités publiques dans des situations absurdes mais crédibles. La différence avec des outils comme DALL-E d’OpenAI ? Ce dernier interdit strictement l’utilisation d’images représentant des figures publiques. Grok, lui, s’affranchit de ces limitations, ce qui soulève des inquiétudes majeures et lui fait, au passage, un excellent marketing ! Si certaines créations sont amusantes, d’autres ont un potentiel nuisible évident, risquant d’alimenter la désinformation ou de manipuler l’opinion publique.

Grok 2 peut simuler des interactions entre des personnalités publiques dans des contextes imaginaires. © Image générée par l'intelligence artificielle Grok 2

Elon Musk ne cache pas ses ambitions : reconquérir un terrain qu’il a lui-même contribué à façonner. Ancien cofondateur d’OpenAI, il avait quitté l’entreprise en 2018 sur fond de désaccords stratégiques, avec Sam Altman notamment. Aujourd’hui, il rêve de surpasser ses anciens partenaires, en lançant des outils plus audacieux. En offrant Grok gratuitement à ses utilisateurs, Musk joue plusieurs cartes : d’abord, il facilite son adoption auprès de millions de personnes, ensuite, il continue d’entraîner son modèle…

Et Elon Musk n’entend pas s’arrêter là. Il a promis une version 3 de Grok, encore plus puissante, prévue pour 2025. Celle-ci devrait, selon lui, repousser les limites actuelles de l’intelligence artificielle, notamment en proposant des fonctionnalités révolutionnaires comme l’analyse de cas juridiques complexes.

Avec Grok, Musk montre bel et bien qu’il ne compte pas laisser OpenAI et Google prendre le dessus sur un marché de plusieurs centaines de milliards de dollars…