OpenAI continue sa recherche de business modèle et lance un nouvel abonnement professionnel payant, dix fois plus cher que l’abonnement payant actuel.

OpenAI frappe fort avec son nouvel abonnement ChatGPT Pro à… 200 $ par mois. Une offre qui s’adresse aux utilisateurs intensifs et aux entreprises en quête d’une IA performante et illimitée. Ce modèle d’abonnement premium, qui s’ajoute à une gamme déjà bien étoffée, reflète une ambition claire de la part d’OpenAI : faire de ChatGPT un outil incontournable pour les professionnels. Si son prix peut surprendre puisqu’il est 10 fois plus élevé que l’offre « particuliers » à 20 $, les fonctionnalités avancées qu’il propose ont pour objectif de convaincre ceux qui cherchent à « repousser les limites de l’automatisation et de la performance ».

Avec ChatGPT Pro, OpenAI cible bel et bien une clientèle spécifique : des utilisateurs ayant des besoins complexes et réguliers. Les abonnés bénéficieront d’un accès illimité à GPT-4, la dernière version du modèle phare, réputée pour sa précision et sa capacité à traiter des requêtes bien plus complexes. Cela signifie que les utilisateurs n’ont plus à se soucier de quotas ou de limitations, un vrai atout pour les entreprises travaillant avec des volumes élevés de données ou nécessitant une analyse approfondie.

Un assistant sur mesure

En ligne de mire : les professionnels des secteurs tels que la recherche, le développement logiciel, ou encore le service client. Car ChatGPT Pro introduit également un mode vocal avancé. Grâce à cette fonctionnalité, les entreprises peuvent créer des interfaces vocales naturelles et fluides pour améliorer leurs services clients ou encore faciliter la collaboration en interne. Cela peut, par exemple, donner une hotline entièrement gérée par une IA capable de répondre aux demandes les plus pointues, ou un assistant vocal personnel prêt à vous accompagner dans vos réunions quotidiennes…

Enfin, l’offre Pro met l’accent sur la personnalisation. Les utilisateurs peuvent créer des assistants sur mesure, adaptés à des cas d’usage spécifiques. Par exemple, un développeur peut configurer l’IA pour accélérer ses projets de codage, tandis qu’un chercheur peut l’utiliser pour analyser des données scientifiques et produire des rapports complexes. Cette flexibilité fait de ChatGPT Pro un outil polyvalent et essentiel pour ceux qui recherchent des solutions sur mesure.

Lire aussi | 23 prompts incontournables pour réussir son entretien d’embauche grâce à ChatGPT

OpenAI, au bord du gouffre?

Ce lancement par OpenAI marque une nouvelle étape de l’entreprise de Sam Altman dans la recherche d’un business modèle autour de l’IA. La firme enregistre en effet de très lourdes pertes : on parle de pas moins de 5 milliards de dollars de pertes attendues pour l’année 2024. OpenAI fait face à, des coûts gigantesques en matière d’entraînement de ses modèles d’intelligence artificielle. Sans oublier ses besoins en matière de fonctionnement, d’infrastructure, de consommation d’énergie…