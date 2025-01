CES 2025 à Las Vegas: ces innovations vont changer notre quotidien

Hélico à l’arrière de votre voiture, écran de télé transparent, robot-compagnon, miroir-médecin, grille-pain chargeur de smartphones, etc. Réunis à Las Vegas pour le CES 2025, les acteurs de la tech du monde entier ont présenté les nouveautés actuelles et les tendances de demain.

Le CES (Consumers Electronics Show) de Las Vegas, la grand-messe mondiale de l’innovation technologique grand public, vient de refermer ses portes. Pendant une semaine, plus de 4.500 exposants et 141.000 participants se sont retrouvés sur le Strip pour explorer des nouveautés qui préfigurent les grandes tendances de demain.

Comme chaque année, le CES a mêlé gadgets insolites et percées technologiques majeures. Quelques tendances lourdes se sont dégagées comme la place prépondérante de l’intelligence artificielle et son intégration dans toujours plus d’appareils ou la généralisation des robots qui, dopés à l’IA et à la reconnaissance vocale, vont s’inviter dans tous les aspects de notre quotidien. Mais aussi d’innombrables innovations dans le domaine de la santé…

Tour d’horizon.

1. Le superordinateur Nvidia qui va révolutionner l’IA

L’une des premières annonces du CES 2025 provenait de Jensen Huong, le grand patron de Nvidia, la star actuelle de la tech. Il a dévoilé Digits, un superordinateur qui révolutionne l’intelligence artificielle.

Présenté comme un appareil compact de la taille d’un livre, Digits est une véritable prouesse technologique. En effet, équipé de la nouvelle puce GB10 Grace Blackwell, cet ordinateur personnel offre une puissance de calcul impressionnante. Il est capable de gérer des modèles d’IA comportant jusqu’à 200 milliards de paramètres. À titre de comparaison, le modèle d’IA Llama 3.1, sorti par Meta de Mark Zuckerberg en juillet 2024, ne traitait “que” 405 milliards de paramètres, soit seulement deux fois plus.

Proposé à partir de 3.000 dollars, l’appareil de Nvidia vise à toucher un large public : des chercheurs en IA aux étudiants, en passant par les passionnés indépendants et les start-up technologiques. L’objectif ? “Mettre un superordinateur d’IA sur le bureau de chaque scientifique des données, chercheur et étudiant.”

Il fonctionne avec une alimentation électrique standard, évitant ainsi le recours aux infrastructures coûteuses des centres de données. Jusque-là, l’utilisation de modèles complexes d’intelligence artificielle nécessitait des infrastructures coûteuses ou un recours massif à des services cloud.

Avec Digits, Nvidia change la donne et devrait encore booster l’innovation en matière d’IA, un domaine en plein boom qui semble déjà évoluer à une vitesse ultrarapide.

2. Automobile : un hélico en voiture

Cela fait quelques années que les marques automobiles se pressent au CES pour dévoiler leurs innovations technologiques et montrer qu’elles côtoient les grandes stars de la tech. Cette année, les constructeurs BMW ou Hyundai ont surtout misé sur l’expérience à bord et annoncé des avancées en matière d’assistants vocaux intelligents et d’affichages d’informations sur le pare-brise ou sur les vitres latérales.

À base de réalité augmentée et grâce à des capteurs et caméras, le pare-brise a vocation à se transformer en fournisseur d’informations. Vitesse, navigation, alertes importantes pourront s’afficher sans que le conducteur ne doive détourner les yeux. Le pare-brise attirera aussi l’attention sur des dangers ou des obstacles, voire permettra une vision augmentée en cas de brouillard.

Ainsi, BMW a présenté iDrive, un système qui joue l’affichage sur l’ensemble du pare-brise avec la ferme intention de remplacer les compteurs classiques par une interface numérique intégrée à la route, sur la vitre.

Hyundai a, de son côté, dévoilé la projection holographique. Celle-ci offre la possibilité de différencier les contenus pour le conducteur (sécurité) de ceux du passager (entertainment).

Mais ce qui a probablement le plus attiré l’attention dans le domaine de l’automobile ne provient pas des marques classiques, mais bien de l’acteur chinois Xpeng. Il a présenté le Xpeng’s Ground Mothership : un engin hybride combinant un véhicule terrestre et un module aérien électrique à décollage vertical (eVTOL). En gros, un énorme véhicule (plus gros que le Cybertruck de Tesla) doté de six roues qui transporte un drone aérien pour passagers dans son “coffre”. Ce concept, qui vise à offrir une mobilité sans frontières, promet une autonomie terrestre de plus de 1.000 kilomètres.

3. Robots, humanoïdes ou Non

Il y en avait pour tous les goûts et… pour toutes les utilités. Au CES 2025, les robots ont pris d’assaut les stands et les allées, avec des apparences totalement différentes : du robot en forme de grosse balle de tennis de chez Samsung, présenté depuis cinq ans et qui est capable de projeter des images sur n’importe quel mur, au robot humanoïde avec visage réaliste signé Realbotix.

Si le robot-aspirateur doté d’un bras mécanique pour déplacer les objets qui le gênent a attiré l’attention, ce sont évidemment les robots humanoïdes qui ont marqué le plus les esprits, grâce à une double évolution attendue : des mouvements toujours plus fluides (les avez-vous vus danser ?) et l’intégration de plus en plus poussée de l’IA, les rendant, pour pas mal d’entre eux, capables de converser avec leur entourage et d’effectuer des tâches de plus en plus complexes.

C’est par exemple le cas du R2D3 d’OpenDroids qui peut déjà réaliser un grand nombre de corvées ménagères.

Unitree G1, Humanoid

Une autre machine surprenante au CES était la dernière version du robot G1 d’Unitree. Celui-ci est capable de repérer des gens et d’aller leur serrer la main. Mais aussi de garder l’équilibre quand on le pousse ou qu’il subit un mouvement inattendu. S’il ne semble pas des plus utiles de prime abord, c’est sans doute parce qu’il s’agit surtout d’une plateforme en devenir. Le G1 d’Unitree est ouvert aux développeurs du monde entier qui peuvent lui donner toute son utilité.

Une apparence humaine

Realbotix

La carte du robot “flippant” revenait à Realbotix, qui a décidé de donner à ses machines une apparence humaine et expressive grâce à leur peau en latex, leurs cheveux et leurs yeux… Proches des Guignols de l’info de la grande époque Canal+, ces robots sont dotés d’une technologie de pointe : capables de reconnaître des visages, de parler, de répondre à des questions. Ils ont pour but de devenir des compagnons…

Beaucoup leur auront préféré le petit Mirumi de Yukai Engineering. Ce petit robot coloré et doté d’une petite fourrure toute douce a été conçu pour imiter le comportement d’un bébé. Il peut s’accrocher à divers objets, tourner la tête pour observer son environnement et réagir aux interactions humaines en se dérobant si l’approche est trop brusque, offrant ainsi une expérience d’interaction émotionnelle. Et, à l’inverse de tous les autres robots du moment, il n’a pas d’IA. Et ne parle pas. Son rôle ? Accompagner ses propriétaires et susciter des émotions et des interactions humaines.

Le petit Mirumi de Yukai Engineering

4. Santé : objets surveillants à tout va

Comme chaque année, les innovations en matière de santé n’ont pas manqué d’attirer les observateurs. Cette fois encore, ce domaine a apporté son lot d’innovations. Ainsi, Withings, spécialiste des objets de santé connectés, a présenté Omnia, un miroir intelligent. Grâce à des capteurs intégrés couplés à l’intelligence artificielle, ce miroir peut effectuer des scans corporels complets. Il analyse des paramètres tels que la fréquence cardiaque, le poids et la santé métabolique. Il offre également des fonctionnalités de téléconsultation, permettant aux utilisateurs de consulter des professionnels à distance.

Beaucoup de dispositifs portables capables de mesurer différents paramètres de santé ont également été présentés au dernier CES. Des écouteurs intelligents ou des bagues connectées dotées de capteurs biométriques permettent désormais de suivre la fréquence cardiaque, le niveau de stress et même la qualité du sommeil.

Dans un autre genre, la cuillère électronique Kirin est capable de reproduire le goût salé sans ajouter de sel, grâce à des impulsions électriques. Ce n’est pas juste un gadget : au niveau santé, cette cuillère doit ainsi aider à réduire la consommation de sodium.

Enfin, les visiteurs du CES ont aussi pu découvrir une série d’applications médicales basées sur l’IA pour analyser des données de santé et fournir des diagnostics préliminaires. Par exemple, des applications capables d’analyser des images de plaies pour évaluer leur gravité et recommander des traitements appropriés, la réalisation de bilans hormonaux via des prélèvements salivaires ou un capteur non invasif qui mesure en temps réel le niveau de cortisol, l’hormone du stress, aidant ainsi à mieux gérer le stress quotidien.

5. PC et téléviseurs à l’ère de l’intelligence artificielle

Les fabricants de PC et de téléviseurs ont, comme beaucoup, mis l’accent sur l’intégration de l’IA pour améliorer l’expérience utilisateur et offrir des performances accrues.

Du côté des PC, les puces se montrent plus puissantes et plus performantes. Elles sont capables d’embarquer l’IA tout en préservant un maximum leur autonomie. Du côté de Lenovo, le leader du PC, on a présenté le ThinkBook Plus Gen 6 Rollable. Il s’agit de la nouvelle version du premier ordinateur portable au monde doté d’un écran OLED enroulable. Cet écran innovant peut passer de 14 pouces à quasi 17 pouces en appuyant sur un bouton ou via un geste de la main, offrant ainsi une augmentation de près de 50% de la surface d’affichage.

Du côté des téléviseurs aussi, c’est l’IA qui est mise en avant. Elle sert à améliorer la clarté et la qualité visuelle, et à interagir vocalement. Mais des fonctionnalités encore plus visibles pour les téléspectateurs sont déployées par les constructeurs tels que Samsung et LG. Ainsi, le click to search présenté par Samsung permet d’obtenir instantanément des informations sur les éléments affichés à l’écran, qu’il s’agisse d’identifier une célébrité, un lieu ou un objet, sans interrompre le visionnage. L’IA permet aussi la traduction instantanée des programmes étrangers. Vous pourrez vous brancher sur n’importe quelle chaîne à n’importe quel moment et bénéficier de sous-titres dans votre langue, rendant tout programme compréhensible pour tous.

Un rôle domestique

Par ailleurs, les téléviseurs seront aussi amenés, dans un futur proche, à jouer un rôle domestique. Ils pourront fournir des informations en temps réel sur la maison, incluant des alertes de sécurité et des mises à jour quotidiennes, contribuant à une gestion domestique plus efficace.

Ou encore, grâce à Pet and Family Care de Samsung, ils surveilleront les comportements des animaux domestiques et des membres de la famille, détectant des anomalies ou ajustant automatiquement les paramètres de la pièce, comme l’éclairage, pour améliorer le confort.

6. Les insolites : entre innovation, curiosité et inutilité

Swippitt est un dispositif permettant de recharger son smartphone en l’insérant, quelques secondes, comme une tranche de pain dans un grille-pain. Cela fonctionne via une coque spéciale et des batteries interchangeables.

Razer a présenté le Project Arielle, une chaise de gaming équipée d’un système de contrôle thermique intégré. Cette chaise innovante est encore à l’état de projet. Elle permet de réguler la température pour offrir un confort optimal aux joueurs lors de longues sessions de jeu.

Une “smart guitare” sans corde: un appareil plutôt design qui permet aux non-musiciens d’être accompagnés pour jouer de la guitare. Pas de cordes, mais une série de zones qui s’éclairent sur le manche pour montrer où placer les doigts… Un concept surprenant.

Le constructeur coréen LG a présenté son téléviseur transparent. Lorsque celui-ci est éteint, se fond dans le décor en laissant apparaître l’arrière-plan. Un appareil design qui coûte tout de même 60.000 dollars. Des écrans transparents ont aussi été dévoilés par LG pour des réfrigérateurs, et par d’autres marques comme Samsung. Tendances en vue ?

Enfin, un ordinateur portable équipé d’un diffuseur de parfum intégré. Voilà une nouveauté surprenante de chez Asus. L’appareil permet de choisir et de diffuser différentes fragrances dans la pièce.