Avec 275 millions d’inscrits, Threads concurrence vraiment X

Surprise. En un peu plus d’un an, le concurrent de X lancé par Mark Zuckerberg semble déjà se rapprocher des audiences du réseau social racheté par Elon Musk…

Depuis son lancement en 2023, tout le monde s’interroge sur le succès de Threads, le réseau social lancé par Meta pour concurrencer « X », l’ex-Twitter repris par Elon Musk. Aujourd’hui, surprise, des chiffres semblent témoigner du succès de c nouvel entrant sur le marché des réseaux. Threads a, en effet, atteint 275 millions d’utilisateurs mensuels. Ce succès place Threads dans la course aux côtés de X qui est en perte de vitesse depuis son acquisition par Elon Musk. Alors que X a perdu environ 24 % de ses utilisateurs, Threads en an engrangé 275 millions. Ce qui ne lui permet pas de dépasser l’ancien Twitter mais de s’en approcher doucement. Pour le moment, X s’est en effet stabilisé à 318 millions d’utilisateurs.

Une rivalité personnelle entre Zuckerberg et Musk

Derrière ce duel entre plateformes se dessine une rivalité personnelle entre Mark Zuckerberg et Elon Musk, deux leaders aux approches radicalement différentes. Musk a opté pour des changements rapides et parfois déroutants sur X, en introduisant notamment des options payantes, tandis que Zuckerberg préfère un développement plus structuré pour Threads.

La prochaine étape clé pour Threads sera l’introduction de publicités, attendue en 2024, qui pourrait transformer cette audience en revenus significatifs pour le groupe Meta qui est aussi derrière Facebook, évidemment. Cette manœuvre est stratégique puisque l’objectif de Zuckerberg est de profiter des déboires médiatiques (et d’audience) de X pour capter les annonceurs qui, échaudés, se sont éloignés de X. Pari gagnants ?