Près de 10% en moins qu’en mai : le trafic de ChatGPT a baissé en juin. Une première. Mais ce n’est pas le seul bot d’intelligence artificielle à voir ses chiffres baisser. « La nouveauté n’est plus de mise », montre une étude.

Au mois de juin, le trafic sur le bot conversationnel ChatGPT a connu son premier déclin, selon une étude de Similarweb, une société spécialisée en données sur la navigation en ligne.

9,7% de moins pour le trafic à échelle mondiale (web et mobile confondus) et -5,7% pour les visiteurs uniques, au mois de juin (par rapport au mois de mai), montre l’étude. Elle ajoute que la croissance avait déjà quasi atteint un plateau en mai. « Il ne semble plus que ChatGPT continue à croître jusqu’à devenir le site web le plus fréquenté au monde », en déduit Similarweb.

Le temps que les personnes passent sur le site est également en baisse, et ce depuis mars. La plateforme ne dispose pas encore du chiffre pour juin. En mai, il était en baisse de 8,5%, pour atteindre moins de 8 minutes par visite.

Toujours le numéro 1

Avec plus d’un milliard et demi de visites sur le mois de juin, ChatGPT reste néanmoins le bot le plus utilisé du marché. Il est toujours devant Bing, le moteur de recherche de Microsoft (désormais dopé à l’intelligence artificielle). Il reste aussi très loin devant deux autres concurrents, Character.AI et Bard (le bot de Google).

Character.AI, « un site ludique où des chatbots prennent la personnalité de célébrités, de personnages historiques ou fictifs » connaît par exemple une baisse de 32% en termes de visites. La croissance de Bing est légèrement en baisse, tandis que celle de Bard semble plate (après une hausse de près de 200% en mai).

Source : Similarweb

Fin du boom de l’IA ?

Pour Similarweb, ce déclin montre que l’IA a atteint un cap : « la baisse d’intérêt, non seulement pour ChatGPT, mais aussi pour l’un de ses principaux concurrents, est le signe que la nouveauté n’est plus de mise en ce qui concerne les chatbots d’IA. Les chatbots devront désormais prouver leur valeur, plutôt que de la considérer comme acquise. »

Cette valeur pourrait d’ailleurs se trouver du côté des solutions que la maison mère OpenAI, par exemple, propose aux entreprises, comme des bots personnalisables en fonction des services proposés. Le trafic est en hausse sur cette partie-là du site d’Open AI, ajoute Similarweb.

ChatGPT a montré ses capacités dans de nombreux domaines, allant d’explications scientifiques à la rédaction de lettres. Tous ceux qui ont utilisé ses services pour ces tâches vont sans doute continuer à le faire.