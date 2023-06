« Apple pourrait inaugurer un nouveau type d’interaction homme-machine »

La marque à la pomme lance le Vision Pro, son premier casque de réalité augmentée. Une annonce qui suscite autant d’engouement que de railleries. Le point avec Alexandre De Saedeleer, le boss de l’agence Tapptic.

Apple a fait sensation, comme rarement ces derniers temps, avec le lancement d’une nouvelle catégorie de produit : le casque Vision Pro, qui combine la réalité virtuelle et la réalité augmentée.

Très attendu par les aficionados, ces derniers l’accueillent avec entrain. Les observateurs plus dubitatifs pointent l’état moribond actuel du Metavers, le prix du casque (3500 euros en 2024) et le manque d’usages vraiment révolutionnaires.

Trois questions à Alexandre De Saedeleer, CEO de l’agence de développement d’appli Tapptic.

Alexandre De Saedeleer © D.R.

L’annonce d’Apple hier vous a-t-elle surpris et êtes-vous convaincu par leur produit ?

Alexandre De Saedeleer. Ce n’était pas vraiment une surprise puisque depuis quelques années déjà on s’attend à ce qu’Apple lance un casque de ce genre. Et ces derniers mois, de plus en plus de rumeurs l’annonçaient. Bien sûr, on n’a pas encore vu ni pu tester le produit. Mais quand Apple sort une nouveauté, on sait qu’ils ont réussi à obtenir un game changer. Ils auront plus que probablement trouver la manière de proposer à l’utilisateur un produit qui, à l’inverse des autres fabricants, est fluide . Et puis, le casque est conçu pour que les gens n’aient pas l’air « fous » en public et coupé du monde. Par ailleurs, une nouvelle fois, Apple met en avant le rôle de l’écosystème puisqu’ils vont permettre aux éditeurs et développeurs d’applis mobiles de venir s’intégrer dans le casque. Cela veut dire que, dès le lancement, il y aura un contenu puisqu’il est partiellement existant.

Cela va quand même pousser les éditeurs à réaliser des développements (coûteux) supplémentaires…

Dans un premier temps, Apple va sans doute permettre de proposer une version de l’app mobile un peu adaptée, mais qui reste simple, sans toutes les fonctionnalités. Au lieu d’une appli centrale, plusieurs éléments seront visibles à différents endroits du casque, tout simplement. C’est assez simple. Ensuite, le niveau d’après, sera d’aller dans de vrais éléments d’interactions avec le monde extérieur, une prise en compte de l’environnement, du spatial…. Et là, je pense qu’on va entrer dans une nouvelle ère, grâce à cet appareil qui, sur papier, aura éliminé toutes les barrières des utilisateurs… Si on parvient à en faire quelque chose à forte valeur ajoutée dans le quotidien, je ne serais pas étonné qu’on assiste à un shift et que ce casque ne soit pas un produit fun pour les geeks, mais bien un élément différenciateur. Grâce à ce produit, Apple a peut-être craqué le sujet de « l’extended réality »…

Ce qui veut dire que vous voyez ce type de produits et les usages qu’il permet omniprésents dans le monde de demain ?

Je ne serais pas étonné que dans 5 ans, la nouvelle version d’un tel casque soit plus fine, plus ergonomique encore et bien meilleure. Elle aura levé toutes les barrières que l’on a pu rencontré jusqu’ici sur l’adoption de cette technologie. Et permettra d’entrer dans un monde à la croisée des chemins entre le monde physique et le monde virtuel. Cela pourrait changer fondamentalement la manière dont on appelle ses proches en vidéo ou qu’on fait du homeworking. Si cela parvient à changer nos habitudes de vie au quotidien grâce à une vraie valeur ajoutée, ces casques ne seront plus quelque chose de rare. Et je pense que c’est peut-être le début d’une nouvelle manière d’interagir entre les humains et la machine.