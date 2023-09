Apple dans la tourmente

Le lancement de l’iPhone 15 n’a pas convaincu les investisseurs. Ce ne serait pas LE produit bienvenu pour relancer les ventes. Le retrait de l’iPhone 12 pourrait aussi poser des problèmes à Apple.

Cela fait à présent trois trimestres consécutifs que les ventes de smartphones sont en chute chez Apple. La faute au ralentissement économique mondial. Les investisseurs attendaient donc beaucoup de la célèbre “Keynote” dédiée au lancement des iPhone 15 et 15 Plus, censés relancer les ventes. Mais ils ont visiblement été déçus.

De nombreux commentateurs soulignaient que les nouveaux modèles ne se différenciaient pas vraiment des précédents. Résultat, le cours boursier a chuté de près de 2% et 50 milliards de dollars de valorisation sont partis en fumée.

Ce n’est pas le seul élément qui plombe actuellement la firme à la pomme. Début septembre, suite à des informations (démenties depuis) sur une interdiction pour les fonctionnaires chinois d’utiliser l’iPhone, le cours a perdu 6% en deux jours, faisant s’évaporer 200 milliards de dollars. Une autre affaire pointe également le bout de son nez.

Le 12 septembre, juste après la Keynote, la France a annoncé que les iPhone 12 devraient être retirés de la vente, à cause de rayonnements trop forts. Les conséquences ne sont pas encore connues, mais elles pourraient être énormes: d’autres pays pourraient suivre, d’autres produits pourraient être visés et peut-être même rappelés. La Belgique a, par exemple, emboîté le pas à la France et demandé un contrôle de tous les appareils de la firme de Cupertino. Ces risques, réels ou potentiels, devraient donc continuer à peser sur le cours de l’entreprise à la plus forte valorisation du monde.