Revenu de base : les électeurs les plus favorables sont francophones et de gauche

Une étude de la KULeuven montre que ce sont les électeurs de la N-VA qui sont les moins favorables à une allocation universelle. La fracture gauche – droite cache toutefois des nuances étonnantes.

Le revenu de base, autrement nommé « allocation universelle », fait partie de ces utopies politiques qui reviennent régulièrement à l’agenda de l’un ou l’autre parti. Mais qu’en pensent les électeurs et lesquels sont les plus sensibles à cette idée d’octroyer un montant déterminé à tout le monde, à la place ou en remplacement partiel des allocations sociales ?Une équipe de chercheurs de la KULeuven – composée de Tijs Laenen, Marie-Laure Mulayi, Cyrille Francisco et Wim Van Lancker – a mené l’enquête.

Les résultats montrent des sensibilités fort différentes en fonction de la communauté linguistique, mais aussi et surtout en fonction du parti pour lequel on vote. « Il y a des différences marquées entre les francophones, qui y sont plus favorables, et les Flamands, qui le sont moins, commente Cyrille Francisco. Mais le fossé est surtout marqué sur le plan idéologique : les électeurs partis de gauche y sont davantage favorables, y compris en Flandre, et ceux de droite qui le sont moins, y compris un Wallon libéral. On ne peut pas vraiment parler de fracture communautaire. »

« Le PS veut des conditions, moins Ecolo »

« Dans l’ensemble, nous trouvons le soutien le plus élevé parmi les électeurs de gauche de Wallonie, et le soutien le plus faible parmi les électeurs de droite de Flandre, confirme le résumé de l’étude. Bien que les électeurs de gauche soient plus enclins au revenu de base, ils n’optent pas toujours pour sa version la plus universelle et inconditionnelle. Par exemple, presque tous les électeurs quel

que soit le parti préfèrent un revenu de participation conditionnel à un revenu de base inconditionnel. »

Les électeurs francophones sont les plus favorables à un revenu de base. Et sans surprise, ils le sont d’autant plus que… le montant est généreux. Contrairement à la Belgique néerlandophone, nous observons une tendance claire en Belgique francophone où le soutien public augmente plus fortement lorsque la générosité augmente. Ainsi, un revenu de base de 1 500 € reçoit systématiquement le plus grand soutien, à une exception près : la préférence des électeurs d’Ecolo semble se porter sur un revenu de base de 1 000 € (84,6%), bien que la différence avec 1 500 € (78,3%) soit assez faible. En comparaison avec le montant le plus bas, on peut toutefois dire que le soutien à des montants plus élevés augmente de manière importante en Wallonie, ce qui peut indiquer une préférence pour un revenu de base généreux. »

Nuance, toutefois : si les francophones apprécient l’idée d’un montant accordé à tous, ils souhaitent que ce ne soit pas sans conditions. « Les électeurs du PS souhaitent davantage que cela soit conditionné parce que la valeur travail est importante pour eux, souligne Cyrille Francisco. C’est moins le cas parmi les électeurs écologistes. »

« La N-VA la moins favorable »

La situation en Flandre est un peu plus complexe, prolonge l’étude. « Mis à part les électeurs du PVDA qui, comme la plupart des électeurs Wallons, préfèrent un revenu de base généreux de 1.500 € (75,2%), Les électeurs flamands ont des opinions clairement divergentes sur la générosité d’un revenu de base. Les résultats pour le CD&V et la N-VA indiquent une légère indécision au sein des électorats respectifs. Dans les deux cas, les résultats fluctuent entre 40% et 53% pour les trois types de revenu de base et il n’y a pas de valeur dominante claire. De plus, nous observons deux pics pour les montants les plus bas et les plus élevés du revenu de base parmi les électeurs de Vooruit. Ce résultat indique un clivage entre les partisans d’un revenu de base complet ou partiel. Enfin, les électeurs d’Open VLD semblent rejeter un revenu de base généreux de 1 500 € (42,2%). Cet électorat opte pour le juste milieu et préfère un montant de 1.000 € (57,7%). »

Une certitude : les électeurs de la N-VA s’opposent systématiquement à tout type de revenu de base. « Nous avons suggéré aux personnes interrogées des formules différentes de revenu de base et les électeurs de la N-VA sont réticents quelle que soit la formule », confirme Cyrille Francisco.

Curieusement, un revenu de base inclusif, c’est-à-dire intégrant toutes les classes de populations en ce compris les migrants, score le plus chez Groen/Ecolo et… le Vlaams Belang, « Pour Groen et Ecolo, ce résultat (73,2%) est cohérent avec la vision cosmopolite et progressiste de la société que ces deux

partis promeuvent. Pour le Vlaams Belang, en revanche, ce résultat (49,4%) est quelque peu contre-intuitif, car ce parti est très critique à l’égard des nouveaux arrivants. »