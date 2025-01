Plus de 11.000 faillites en 2024, un record depuis dix ans

L’an dernier, 11.067 entreprises ont été déclarées en faillite en Belgique, une hausse de 8% par rapport à 2023, selon les statistiques dévoilées vendredi par Statbel. Il faut remonter à 2013 pour voir franchi le cap des 11.000 faillites (11.740).

En Flandre, le nombre de sociétés ayant mis la clé sous la porte a atteint un nouveau record, à 6.323, dépassant de 7% le précédent record établi à 5.908 en 2023. Ce nombre progresse également au sud du pays, de 6,2%, pour s’élever à 2.821 faillites, mais il ne s’agit pas ici d’un record souligne Statbel.

En Région bruxelloise, on a recensé 1.923 faillites, soit 14,5% de plus qu’en 2023. Cela reste toutefois loin des scénarios observés avant la crise sanitaire lorsqu’on flirtait avec le cap des 3.000 faillites.

Bon nombre de secteurs d’activité ont enregistré une hausse du nombre de faillites l’an dernier et deux secteurs ont observé une progression à deux chiffres: la construction avec 2.619 faillites, soit 17,4% de plus qu’en 2023, et les transports et entreposage où 724 faillites ont été comptabilisées (+11,7%).

11.000 faillites et 32.566 pertes d’emploi

Ces quelque 11.000 faillites ont engendré 32.566 pertes d’emploi, une valeur en hausse de 18,3% par rapport à 2023. Sur ce plan également, il faut revenir à une dizaine d’années en arrière, en 2014, pour voir une telle quantité de licenciements (34.065).

L’analyse régionale révèle quelques disparités entre une Flandre qui présente le nombre de pertes d’emploi le plus élevé des douze dernières années (19.179), une Wallonie où le total de 8.573 n’avait plus été atteint depuis 2015 et la Région bruxelloise qui, avec 4.814 licenciements, apparaît certes en forte augmentation par rapport à 2023 (+20%) mais demeure largement en deçà des niveaux pré-Covid.