Parité de salaires: l’écart salarial continue de se réduire en Belgique

Les progrès vers l’égalité de salaires sont minimes entre hommes et femmes et ces dernières pâtissent à travers le monde d’une « pénalité de maternité » avec des gardes d’enfants trop chères et des carrières ralenties par les naissances, selon une étude de PwC. Avec un écart salarial estimé à 4,8% pour l’année 2021, la Belgique fait bonne figure, se hissant à la troisième place parmi les 33 pays de l’OCDE, derrière la Grèce et le Luxembourg.

L’enquête « Les femmes au travail » (Women in Work Index) montre que les progrès vers l’égalité entre hommes et femmes dans l’OCDE ont été « excessivement faibles » sur les dix dernières années, avec un écart de salaire persistant de 14%, qui n’a reculé que de 2,5 points de pourcentage depuis 2011, détaille PriceWaterhouseCooper (PwC) dans un communiqué mardi.

À ce rythme, il faudra 50 ans pour atteindre la parité, selon le cabinet. D’autant que les améliorations « au cours de l’année passée découlent davantage de la reprise post-Covid sur le marché du travail que de progrès authentiques », précise PwC.

La firme de conseil estime qu’une « pénalité de maternité », soit une perte de rémunération au cours de la vie pour les femmes qui élèvent des enfants, est le principal facteur expliquant cet écart de salaire. Elle est due à une progression de carrière plus lente lorsque celles-ci retournent travailler après une naissance, et à la part « injustement faible des soins et de l’éducation des enfants prise par les pères » à travers le monde.

Crise des gardes d’enfants au Royaume-Uni

L’étude s’attarde notamment sur le Royaume-Uni, parlant d’une « crise des gardes d’enfants devenues inabordables et d’une faible part des hommes qui prennent des congés parentaux », forçant « une part croissance des femmes à ne plus travailler ». « Un coût abordable des gardes d’enfants est essentiel pour atténuer les pressions sur les mères et les familles et réduire la charge de travail non rémunérée des femmes ».

« Repenser les politiques de congés parentaux pour soutenir un modèle de +deux salaires, deux carrières+ aiderait à modifier les attitudes sociétales » sur le rôle des pères et des mères et bénéficierait économiquement à la société entière, insiste PwC.

L’écart salarial se réduit en Belgique

En Belgique, l’écart salarial entre les hommes et les femmes (4,8%) continue de se réduire. Seuls la Grèce (3,6%) et le Luxembourg font mieux à cet égard. En 2021, la Belgique est passée de la 12e à la 11e place parmi les 33 pays de l’OCDE en ce qui concerne l’indice de participation des femmes au travail.

En outre, le taux d’activité des femmes en Belgique a augmenté de 1,2 point de pourcentage pour atteindre 65,7%, par rapport à l’année précédente où il était de 64,5%. Toutefois, « si la Belgique parvenait à égaler le taux de participation des femmes sur le marché du travail de la Suède (pays historiquement performant avec un taux de 80,8%), cela pourrait entraîner une augmentation considérable du PIB belge, soit une hausse de 12% », souligne PwC. PwC nuance toutefois les résultats de l’étude, indiquant que « tous les pays du top 10 » ont augmenté leur score. La Belgique, qui plus est, n’a pas été en mesure de récupérer son meilleur classement historique, qui était la 10e place en 2019. Il reste donc encore du pain sur la planche en matière de participation des femmes au travail.

Le Royaume-Uni, pour sa part, a perdu cinq places dans l’indice sur l’égalité salariale entre femmes et hommes, passant de la 9e en 2020, en pleine pandémie, à la 14e place un an plus tard, la dernière année de données disponibles. Le Royaume-Uni reste malgré tout en tête des pays du G7, devant le Canada (18e place), les Etats-Unis (25), la France (23), l’Allemagne (21), le Japon (28) et l’Italie (30).

Luxembourg, Nouvelle-Zélande et Slovénie ressortent aux trois premières places de l’indice, avec la plus forte avancée marquée par la Hongrie, désormais 13e, et la plus forte chute par la Suisse (20e).