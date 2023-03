Entrepreneuse? 40% de salaire en moins qu’un entrepreneur

Le 8 mars a lieu la journée internationale des droits des femmes. Or un de ces droits ne devrait-il pas être « à travail égal, salaire égal » ?

L’Organisation internationale du travail (OIT) l’avait déjà dénoncé récemment : les inégalités entre femmes et hommes sur l’emploi sont plus importantes qu’anticipé. Au niveau mondial, les femmes gagnent 51% du salaire masculin, selon une étude publiée à Genève. En 2022, les femmes travaillaient symboliquement gratuitement depuis la mi-novembre en raison d’une inégalité salariale persistante, dénonçait l’organisation européenne PES Women (Le Parti socialiste européen), qui a décidé de faire du 15 novembre l' »Unequal Pay Day ».

Aujourd’hui, Partena Professional braque les projecteurs sur d’autre chiffres afin de mettre en lumière les écarts de rémunération entre entrepreneuses et entrepreneurs belges cette fois-ci. Par rapport au revenu moyen des entrepreneurs, une entrepreneuse gagnerait en effet en moyenne 44,3% de moins.

Une moyenne, car parmi les réponses analysées par le prestataire de services en Ressources Humaines, la profession où l’écart salarial est le plus important, est celle d’avocat. En effet, les avocats gagnent en moyenne plus du double que les avocates…

Des inégalités qui s’accentuent suivant l’âge

Selon les données de Partena Professional, l’écart de rémunération entre entrepreneuses et entrepreneurs se creuse au fur et à mesure qu’ils avancent en âge. « L’écart de revenus s’élève déjà à près de 10% (9,11% exactement) dans la catégorie des entrepreneurs de moins de 30 ans. Pour la tranche des entrepreneurs de 30 à 40 ans, les entrepreneurs gagnent en moyenne de plus d’un quart (26,65%) de plus que leurs homologues féminines. »

Ce taux passe ensuite à 46,98% pour les indépendants de 40 à 50 ans, puis à plus de 60% (60,35%) pour les 50 à 60 ans, souligne encore le communiqué.

A partir de cet âge, la différence salariale entre entrepreneuses et entrepreneurs se réduit dans le groupe des 60-70 ans, où elle s’élève à 56,96%, avant d’à nouveau remonter à 65,76% chez les plus de 70 ans.

Un tiers d’entrepreneuses

Pourtant les entrepreneuses sont bel et bien présentes dans le paysage économique belge, où elles comptent pour 33%. Néanmoins, elles restent sous-représentées dans certains secteurs.

Si elles sont majoritaires (58,63%) dans le secteur des services, elles sont moins nombreuses au sein des professions libérales (45,29%) et du secteur commercial (33,19%).

Bien entendu, pour certains autres secteurs, la sous-représentation est flagrante, comme dans l’agriculture (24,18%) ou l’industrie et l’artisanat (seulement 12,74% de femmes).