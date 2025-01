FGTB: Bruxelles doit se doter d’une véritable politique industrielle

La fermeture d’Audi Brussels prévue à la fin du mois de février doit servir d’électrochoc pour les pouvoirs publics bruxellois, selon un rapport de la FGTB Bruxelles publié mardi. Face à cette situation, et à la désindustrialisation progressive de Bruxelles plus globalement, la Région doit se doter d’une véritable politique industrielle, note le syndicat socialiste.

Depuis le début de sa désindustrialisation dans les années 1960, Bruxelles est passée de 160.000 emplois industriels à 47.500 en 1996, puis à 23.000 actuellement. Selon la FGTB, la question industrielle représente dès lors un enjeu majeur pour l’avenir de la Région.

Face à ce constat, le syndicat insiste sur l’importance de développer une “véritable politique industrielle” pour Bruxelles, qui passerait, entre autres, par la garantie d’une maitrise publique du foncier ainsi qu’une réforme du Plan régional d’affectation du sol (PRAS). Les aides aux entreprises dans le secteur de l’industrie devraient en outre être conditionnées au maintien de l’activité industrielle et à la préservation de l’emploi, souligne le rapport.

Sauvegarder et développer les espaces industriels

Le syndicat demande par ailleurs aux pouvoirs publics de sauvegarder et développer les espaces industriels, à travers une politique de rénovation et de réhabilitation des ateliers et entrepôts existants, ainsi que l’imposition de contraintes pour leur reconversion vers d’autres fonctions notamment.

La mobilité devrait également représenter une priorité pour la Région, tant pour le déplacement des habitants et des travailleurs que pour le transport des marchandises, selon le rapport. Cela passerait par exemple par une meilleure coopération entre les sociétés de transport en commun, afin de faciliter les déplacements entre Bruxelles et sa périphérie. Le transport de marchandises par bateau devrait aussi être encouragé, note la FGTB.

Enfin, le syndicat insiste sur l’importance de la formation et de la qualification des travailleurs, ainsi que des activités participant au développement local de Bruxelles.