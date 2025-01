Accord sur un plan social pour Audi Forest

Syndicats et direction d’Audi Brussels sont finalement parvenus à trouver un accord sur le plan social de la fermeture de l’usine automobile située à Forest, a fait savoir un porte-parole de la direction.

La production doit définitivement s’arrêter fin février chez Audi Brussels, où travaillent quelque 3.000 personnes.

Après près de quatre mois de négociations, les deux parties ont donc fini par trouver un terrain d’entente. La direction a précisé lundi qu’elle avait légèrement adapté son ultime proposition, ce qui a été approuvé par les syndicats. “Ce résultat aura demandé jusqu’au bout de gros efforts de la part de toutes les parties prenantes à la négociation”, commente dans un communiqué Thomas Bogus, CEO d’Audi Brussels. “Mais au bout du compte, tout le monde est revenu à la raison et chacun a placé les travailleurs au coeur des négociations.”

Outre l’indemnité légale de licenciement, le constructeur automobile allemand distribuera un bonus d’entreprise dont le montant sera déterminé en fonction de l’ancienneté du travailleur.

“Au total, Audi a prévu d’indemniser son personnel à hauteur d’un montant plus de deux fois supérieur à ce qui est légalement requis”, commente la direction.

Les collaborateurs comptant 30 ans d’ancienneté recevront une indemnité totale comprise entre 200.000 et 400.000 euros brut, en fonction de leur poste et de leur salaire.

L’entreprise prévoit par ailleurs, dans son plan social, diverses mesures de soutien comme un régime de chômage avec complément d’entreprise, un programme de coaching et des services d’outplacement.