Si le congé de naissance demeure timide auprès des papas, le congé parental est en plein boom. Il séduit de plus en plus les hommes, même si les femmes en sont les allocataires très majoritaires.

Au mois de mai à l’occasion d’un dossier sur l’entrepreneuriat féminin, Amélie Matton, CEO d’Ecosteryl, insistait dans ces colonnes sur la nécessité d’aligner le congé de paternité sur celui de maternité pour gommer une discrimination qui empêche les femmes de partir sur un pied d’égalité au niveau professionnel.

Les derniers chiffres lui donnent raison. Passé cette année à 20 jours (15 jours auparavant), le congé de naissance peine à séduire les papas. La petite perte de salaire (82% payé par l’Onem via les mutuelles après le troisième jour) et les difficultés de se faire remplacer pour une courte période sont les raisons les plus souvent évoquées. En 2021, 60% des pères ont pris ce congé en totalité. Ils étaient à peine plus nombreux en 2022.

Lire aussi | Le congé de naissance ne remporte pas un franc succès en Belgique

Ce résultat timide tranche avec l’explosion du congé parental accordé jusqu’aux 12 ans de chaque enfant. Selon l’Onem, les allocataires ont augmenté de 9,2% en 2022 (+32% sur cinq ans). L’Onem attribue ce succès aux hommes, qui sont de plus en nombreux à demander ce congé: +12% entre 2021 et 2022.

Lire aussi | Ecart salarial entre hommes et femmes : la Belgique est le meilleur élève de la classe

Selon Pierre-Yves Dermagne, ministre fédéral du Travail qui répondait à une question de Peter Van Rompuy (CD&V), 30.402 pères ont utilisé le système en Belgique en 2022. En 2013, ils n’étaient 14.849. Sans surprise, sur l’ensemble de l’année 2022, les femmes (65%) demeurent les allocataires ultra-majoritaires. Cette augmentation du nombre d’allocataires masculins confirme un changement de mentalité et l’importance accrue de l’équilibre vie privée-professionnelle. Enfin, l’augmentation de la flexibilité du congé n’y est pas non plus étrangère. Il est désormais possible de s’arrêter à 100, 50, 20 ou 10%. La durée varie suivant la formule choisie.